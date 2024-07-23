Секреты выращивания голубики: как это сделать легко и просто

Советы, как выращивать голубику в саду

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Вырастить голубику в саду вполне реально: это довольно просто и быстро.

Фото: commons.wikimedia.org by R. A. Nonenmacher, CC BY-SA 4.0

Как вырастить голубику в саду

Голубика предпочитает лёгкие, кислые, тёплые почвы. Оптимальная кислотность почвы — от 3,8 до 4,8. При рН>5,1 нужно добавить в почву сульфат аммония.

Для выращивания ягоды в саду лучше всего подходят лёгкие почвы, например, торф и песок или их смесь. Кроме того, все виды голубики можно выращивать в контейнерах.

Нужно обеспечить достаточно места в саду для выращивания растения. Выбирайте место, куда попадает много солнца. Также важно, чтобы не было сквозняков и имелась хорошая циркуляция воздуха.

Голубику нужно обильно и регулярно поливать. Если она выращивается в контейнере, ягодам потребуется больше воды.

Используйте мульчирование, чтобы почва оставалась влажной и прохладной. Для этого можно использовать щепу, опилки или сено.

Чтобы защитить ягоды от вредителей, можно окружить растения ленточным забором.