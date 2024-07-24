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Сода для подкормки роз: эта простая подкормка делает цветение более длительным и ярким

Сода защищает розы от вредителей и болезней и стимулирует рост

1:03
Садоводство

В начале вегетационного периода, когда активно растёт зелёная масса, опытные цветоводы используют пищевую соду для подкормки роз. Для этого разводят одну столовую ложку соды в одном литре отстоянной тёплой воды и опрыскивают листья розы полученным раствором.

Сода защищает розы от вредителей и болезней и стимулирует рост
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Внекорневую подкормку вносят рано утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей, чтобы избежать ожогов листьев. Сода стимулирует рост и защищает растение от вредителей и болезней, особенно в начале лета.

В середине вегетационного периода проводят омоложение куста. Для этого разводят одну чайную ложку соды, одну чайную ложку нашатырного спирта и одну чайную ложку сульфата магния в пяти литрах отстоянной воды без хлора.

Затем обильно опрыскивают розу полученным раствором. Это способствует активному наращиванию новых побегов, омолаживает куст и делает цветение более длительным и ярким.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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