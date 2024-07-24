Увеличить урожай кабачков — проще простого: подкормка обычным чаем

Подкормка кабачков чаем эффективна для увеличения урожая

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Увеличить урожай кабачков — задача, которую можно легко решить с помощью простой подкормки из обычного чая. Подкормку следует проводить, когда у кабачков появятся первые два настоящих листочка.

Фото: de.wikipedia.org by Darkone, CC BY-SA 2.0

Для приготовления подкормки возьмите 500 мл кипятка, добавьте 4 столовые ложки заварки обычного чёрного чая без добавок и 3 столовые ложки сахара. Оставьте заварку настаиваться.

Пока заварка остывает, приготовьте отвар из луковой шелухи. Возьмите горсть шелухи, залейте 500 мл воды и кипятите в течение 15 минут. После остывания лукового отвара процедите его и смешайте с уже настоявшейся заваркой.