Что делать, если помидоры на грядке завяли: полезные советы огородникам

Томаты часто вянут, а их листья скручиваются и желтеют. С чем это может быть связано?
Поскольку томаты предпочитают тёплый климат и температуру почвы в пределах 20-28 градусов по Цельсию, другие условия могут нанести вред растениям и вызвать обмякшие листья. Низкие температуры воздуха и почвы вызывают стресс у растений, провоцируя скручивание и увядание листьев.
Кроме того, на это может повлиять избыточное содержание солей в почве. Они вызывают стресс у томатов, из-за чего возникает скручивание листьев у растений. Дело в том, что высокий уровень солей затрудняет поглощение растениями воды. Это в свою очередь вызывает дисбаланс питательных веществ в растениях, в результате листья томатов могут скручиваться и казаться пожелтевшими.
Недостаток азота приводит к тому, что листья помидоров желтеют, так как растению нужен азот для стимуляции роста новых молодых листьев.
Если растения вянут из-за недостатка влаги, измените график полива и увеличьте количество воды. Если стоит жаркая погода, вода быстро испаряется из почвы. Поливайте садовые растения только ранним утром и поздним вечером. Высокие температуры воздуха днем способствуют быстрому испарению влаги в почве и вода не успевает дойти до корней растения.
Для выращивания томатов достаточно глубокого полива раз в неделю в жаркую сухую погоду.
Ещё важно улучшить качество почвы за счёт использования удобрений и мульчи. Следите за уровнем кислотности почвы и содержанием минералов.
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