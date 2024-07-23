Что делать, если помидоры на грядке завяли: полезные советы огородникам

Советы, как спасти помидоры, если они начали вянуть

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Томаты часто вянут, а их листья скручиваются и желтеют. С чем это может быть связано?

Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka, CC BY-SA 2.0

Почему вянут помидоры

Поскольку томаты предпочитают тёплый климат и температуру почвы в пределах 20-28 градусов по Цельсию, другие условия могут нанести вред растениям и вызвать обмякшие листья. Низкие температуры воздуха и почвы вызывают стресс у растений, провоцируя скручивание и увядание листьев.

Кроме того, на это может повлиять избыточное содержание солей в почве. Они вызывают стресс у томатов, из-за чего возникает скручивание листьев у растений. Дело в том, что высокий уровень солей затрудняет поглощение растениями воды. Это в свою очередь вызывает дисбаланс питательных веществ в растениях, в результате листья томатов могут скручиваться и казаться пожелтевшими.

Недостаток азота приводит к тому, что листья помидоров желтеют, так как растению нужен азот для стимуляции роста новых молодых листьев.

Что делать, если томаты подвяли

Если растения вянут из-за недостатка влаги, измените график полива и увеличьте количество воды. Если стоит жаркая погода, вода быстро испаряется из почвы. Поливайте садовые растения только ранним утром и поздним вечером. Высокие температуры воздуха днем способствуют быстрому испарению влаги в почве и вода не успевает дойти до корней растения.

Для выращивания томатов достаточно глубокого полива раз в неделю в жаркую сухую погоду.

Ещё важно улучшить качество почвы за счёт использования удобрений и мульчи. Следите за уровнем кислотности почвы и содержанием минералов.