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3 хитрости, о которых должен знать настоящий огородник: урожай чеснока обеспечен

Названы 3 хитрости настоящих огородников

2:10
Садоводство

Опытные садоводы, выращивающие чеснок, советуют не спешить с обрезкой после уборки урожая. Это помогает улучшить его сохранность. Существует несколько эффективных способов обеспечить качественное хранение чеснока. Почему не стоит торопиться с обрезкой?

Названы 3 хитрости настоящих огородников
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Потому что головка чеснока продолжает набирать вес даже после уборки: зубчики продолжают расти, получая питание от листьев, которые еще не полностью высохли.

Советы опытных садоводов

Если обрезать зелёные перья слишком рано, головка потеряет питание, а защитные чешуи не успеют полностью просохнуть (зубчики будут терять влагу, которую могли бы получать от листьев). Опытные огородники доказали, что необрезанный чеснок хранится прекрасно, оставаясь крепким и сочным до весны и начала лета.

Обрезать, конечно, нужно, но только по мере необходимости, например, когда требуется часть урожая для использования или продажи.

Просушка

Рекомендация такая: после уборки просушите чеснок на солнце в течение нескольких часов. Однако сушите его вдали от прямых солнечных лучей, предпочтительно под навесом, в хорошо проветриваемых помещениях. Рекомендуется сушить чеснок от 10 до 14 дней, регулярно переворачивая.

Обрезка

Обрезать чеснок не следует в течение 2-3 недель. Когда обрезаете, оставьте около 10-15 см стебля. Если обрезать слишком коротко, чеснок потеряет вес и сочность, а также нарушится целостность сухих защитных чешуй.

Сначала обрежьте сухую "ботву", оставляя почти весь стебель. Храните чеснок в таком виде насыпью или в мешках. Осенью постепенно укорачивайте стебли до удобных размеров.

Третья рекомендация: после просушки при сортировке чеснока по фракциям слегка обрежьте корни, оставляя около 5-7 см. При обрезке стебля оставляйте от 0,2 до 0,5 см.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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