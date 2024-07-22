Не знаете, что сажать после чеснока? Секретные растения, которые идеально подходят

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Что посадить после уборки чеснока?

1:27
Садоводство

После уборки чеснока открывается прекрасная возможность посадить различные зелёные культуры, которые не только обогатят ваш огород, но и подарят вам свежие витамины.

Что посадить после уборки чеснока?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Один из лучших вариантов после чеснока — это посадка зелени. Среди зелени можно выбрать те культуры, которые вам больше нравятся и которые украсят ваш стол: шпинат, рукола, различные виды салатов, укроп, петрушка, кинза и многое другое.

Важно помнить, что в конце июля погода обычно становится жаркой, а зелень предпочитает влажность. Поэтому для успешного выращивания растений необходимо регулярно поливать грядки, особенно вечером. Также не забывайте хорошо проливать бороздки или лунки при посеве, чтобы обеспечить растениям достаточное количество влаги.

Еще одним отличным выбором для посадки после чеснока является редис. Поскольку дни уже становятся короче, редису будет комфортно развиваться при условии регулярного полива. Редис также отлично переносит холод, что позволяет вырастить его несколько раз до конца сезона.

Таким образом, выбрав любимые зелёные культуры или редис для посадки после уборки чеснока, вы сможете насладиться свежими овощами и зеленью, богатыми витаминами, а также получите удовольствие от процесса выращивания своего урожая на огороде.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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