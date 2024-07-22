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Прокачайте урожай помидоров: более идеальной подкормки во время цветения не найдёте

Лучшая подкормка помидоров во время цветения

1:25
Садоводство

Подкормка помидоров во время цветения — это важный этап, который может существенно повлиять на урожайность и качество плодов.

Лучшая подкормка помидоров во время цветения
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

В этот период растения особенно нуждаются в правильных питательных веществах, чтобы обеспечить полноценное развитие цветков и завязей.

Минеральные препараты являются отличным способом удовлетворить эти потребности. 

Минеральные препараты — это химические вещества, которые вносят в почву строго дозированно. Они бывают двух типов: монопрепараты и комплексные удобрения. Каждое из них имеет свои особенности и преимущества.

Монопрепараты содержат одно действующее вещество, которое можно использовать для корректировки конкретного дефицита в почве. Например, калия, фосфора или азота. Однако использование монопрепаратов требует точного знания состояния почвы и потребностей растений. При недостаточном или избыточном применении этих удобрений можно навредить не только растениям, но и плодовому качеству.

Комплексные удобрения содержат несколько питательных элементов в сбалансированных пропорциях. Они проще в использовании, так как уже учитывают потребности растений в различных веществах. Это идеальный вариант для подкормки помидоров в период цветения, когда требуется комплексное питание.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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