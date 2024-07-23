Конец июля — последний шанс? Вот 4 "секретных" средства для супер-урожая

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4 суперсредства, которые накормят ваши грядки перед августом

2:08
Садоводство » Советы

Июль уходит неумолимо, и август уже не за горами. Именно в это время садоводам необходимо особо внимательно подойти к процедурам ухода за растениями. Один из важнейших агротехнических приемов, который стоит провести в конце июля — это внесение специальных подкормок на грядки. Это поможет не только повысить плодородие почвы, но и существенно увеличить будущий урожай многих культур.

4 суперсредства, которые накормят ваши грядки перед августом
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Древесная зола

Внесение древесной золы — один из самых эффективных способов повышения питательности почвы в преддверии активного созревания урожая. Зола богата калием и кальцием, которые стимулируют плодообразование и улучшают вкусовые качества плодов. Внесите 0,5-1 кг золы на 1 кв. м. грядки.

Доломитовая известь

Внесение доломитовой извести поможет нейтрализовать повышенную кислотность почвы, что особенно актуально для огурцов, томатов, перцев и баклажанов. Известь также улучшает структуру грунта и повышает его влагоемкость. Дозировка — 0,5-1 кг на 1 кв. м.

Комплексные минеральные удобрения

Для дополнительного питания растений в конце сезона можно использовать комплексные минеральные удобрения, сбалансированные по макро- и микроэлементам. Они обеспечат культуры необходимыми питательными веществами для наращивания биомассы и повышения урожайности.

Торфяной или перегнойный субстрат

Внесение торфа или перегноя — это отличный способ улучшить плодородие почвы и водно-воздушный режим. Эти органические материалы насыщают грунт полезными микроорганизмами и гумусом, что способствует более активному росту и развитию растений.

Не упустите время, и успейте провести эти важные агротехнические мероприятия до наступления августа. Ваши растения сразу же "скажут спасибо" за такую заботу, порадовав вас увеличенным, богатым урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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