Хотите вырастить крепкую и сочную капусту? Запомните эти 4 ключевых приёма

Как избежать растрескивания капусты

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Каждый садовод мечтает вырастить идеальную, крепкую и сочную капусту. Но нередко перед самым сбором урожая огородники сталкиваются с неприятной проблемой — растрескиванием вилков. Это не только портит товарный вид овоща, но и делает его непригодным для длительного хранения. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих избежать этой неприятности.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Соблюдение режима полива

Одной из главных причин растрескивания капусты является неравномерный полив. Резкие перепады увлажнения почвы, когда за периодом засухи следует обильный полив, приводят к стрессу растений и растрескиванию вилков. Поэтому важно поддерживать стабильный режим полива, не допуская пересыхания грунта.

Мульчирование

Укрытие приствольных кругов мульчей (опилками, соломой, торфом) помогает сохранить влагу в почве. Это способствует равномерному и плавному развитию капусты, что в свою очередь предотвращает растрескивание.

Своевременный сбор урожая

Не следует затягивать со сбором урожая спелой капусты. Чем дольше вилки находятся в земле, тем выше риск их растрескивания. Поэтому рекомендуется собирать капусту, как только она достигла технической зрелости.

Подкормки и внекорневые обработки

Регулярные подкормки капусты комплексными удобрениями, а также некорневые обработки специальными препаратами (Ca, B) повышают прочность и устойчивость растений к растрескиванию.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить капусту, которая не только будет радовать вас высокими вкусовыми качествами, но и сохранит товарный вид даже после длительного хранения.