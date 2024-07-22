Хотите вырастить крепкую и сочную капусту? Запомните эти 4 ключевых приёма

Каждый садовод мечтает вырастить идеальную, крепкую и сочную капусту. Но нередко перед самым сбором урожая огородники сталкиваются с неприятной проблемой — растрескиванием вилков. Это не только портит товарный вид овоща, но и делает его непригодным для длительного хранения. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих избежать этой неприятности.
Одной из главных причин растрескивания капусты является неравномерный полив. Резкие перепады увлажнения почвы, когда за периодом засухи следует обильный полив, приводят к стрессу растений и растрескиванию вилков. Поэтому важно поддерживать стабильный режим полива, не допуская пересыхания грунта.
Укрытие приствольных кругов мульчей (опилками, соломой, торфом) помогает сохранить влагу в почве. Это способствует равномерному и плавному развитию капусты, что в свою очередь предотвращает растрескивание.
Не следует затягивать со сбором урожая спелой капусты. Чем дольше вилки находятся в земле, тем выше риск их растрескивания. Поэтому рекомендуется собирать капусту, как только она достигла технической зрелости.
Регулярные подкормки капусты комплексными удобрениями, а также некорневые обработки специальными препаратами (Ca, B) повышают прочность и устойчивость растений к растрескиванию.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить капусту, которая не только будет радовать вас высокими вкусовыми качествами, но и сохранит товарный вид даже после длительного хранения.
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