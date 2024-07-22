Как спасти томаты от изнуряющей летней жары: 4 действенных метода для садоводов

Рассказываем, как сохранить урожай томатов в летний зной

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Жаркая и сухая погода летом способна нанести серьёзный урон урожаю томатов. Растения могут страдать от обезвоживания, солнечных ожогов и других неблагоприятных факторов. Однако опытные садоводы знают, как защитить кусты помидоров и помочь им благополучно дожить до сбора урожая. Рассмотрим несколько действенных методов.

Фото: Made it myself / Travail personnel by Niek Willems, CC BY-SA 2.5

Мульчирование

Одним из самых эффективных способов сохранить влагу в почве является мульчирование. Укрыв приствольный круг растений слоем органической мульчи (соломы, опилок, перегноя и т. д.), вы замедлите испарение влаги и защитите корни томатов от перегрева. Кроме того, мульча подавляет рост сорняков, которые могут конкурировать с томатами за влагу.

Регулярный полив

В жаркую погоду томатные кусты нуждаются в более частом и обильном поливе. Старайтесь увлажнять почву на глубину корневой системы — около 30 см. Это позволит растениям получать достаточно влаги и не страдать от обезвоживания. Поливать лучше в утренние или вечерние часы, когда испарение минимально.

Притенение

Прямые солнечные лучи могут вызывать солнечные ожоги на листьях и плодах томатов. Чтобы защитить растения, можно соорудить легкое притенение — натянуть над грядками сеть или укрыть кусты плотным нетканым материалом. Это уберёжет растения от избыточной инсоляции.

Опрыскивание

Опрыскивание томатов питательными составами или простой водой несколько раз в неделю помогает им противостоять жаре. Влага, собирающаяся на листьях, охлаждает растения и компенсирует потери влаги через испарение.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет вашим томатам с меньшими потерями пережить летний зной и порадовать богатым урожаем.