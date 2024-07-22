Посадите эти засухоустойчивые многолетники в саду: они будут радовать вас своим видом

Названы лучшие засухоустойчивые многолетники для сада

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Не все многолетние растения хорошо переносят жаркую погоду.

Фото: flickr.com by Chi King, CC BY 2.0

Какие растения наиболее устойчивы к засухе

Лаванда — одно из самых засухоустойчивых многолетних растений. Это растение обладает яркими, фиолетовыми цветками и восхитительным ароматом. Кроме того, лаванда не требует особого ухода. Для выращивания в саду лучше всего подходят такие виды, как английская и французская лаванда.

Эхинацеи также являются отличным вариантом для засушливых районов. Цветение этого растения будет большую часть лета. Вы также можете выращивать эхинацею как в открытом грунте, так и в горшках или контейнерах. Кроме того, ароматное растение привлекает полезных для овощей и фруктов насекомых-опылителей: бабочек, пчёл, шмелей.

Шалфей степной — ещё одно засухоустойчивое растение. Цветёт он примерно с середины лета и до конца осени. Это растение также привлекает в сад насекомых-опылителей.

Очиток также является многолетним и засухоустойчивым растением. Это растение имеет красочную листву, цветки и привлекает опылителей. Выращивать очиток можно в альпинарии или на благоустроенной возвышенности.

Тысячелистник хорошо переносит жаркую погоду и засуху. Кроме того, растение не подвержено вредителям. Также можно выращивать тысячелистник в контейнере, так как растение быстро размножается за счёт самосева.