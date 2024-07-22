Как обнаружить и лечить мучнистую росу на своих растениях: советы садоводам

Мучнистая роса — распространённая проблема для садоводов.
Мучнистая роса — это грибок, который отнимает у растений питательные вещества. Грибковые наросты проникают в растения и извлекают из них питательные вещества. Это приводит к тому, что листья растения увядают, теряют цвет и опадают.
Предупредить мучнистую росу можно, выбрав для своего сада устойчивые к болезням сорта растений. Если мучнистая роса всё-таки появилась в вашем саду, улучшите воздухообмен в саду и удалите лишние растения в конце сезона.
Обрежьте увядшие цветы, стебли растений и остатки любых растений, которые завершили свой вегетационный период. Делают это до начала зимы, а не весной, чтобы не допустить появления мучнистой росы.
Кроме того, обрезают и сжигают больные побеги растений. Также стоит к осени перекопать почву под кустами и внести фосфорно-калийные удобрения.
Для удаления мучнистой росы используют специальные противогрибковые средства. Они продаются в садоводческих магазинах.
В мире существует множество пород собак, каждая из которых обладает своими уникальными чертами характера. Хотя большинство пород представляют собой верных и преданных питомцев, существуют определенные породы, которые могут проявлять недоверие или осторожность к незнакомым людям.