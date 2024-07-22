Полезна или вредна сода для огурцов? Разбираемся в нюансах её использования в огороде

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Знаете ли вы, как правильно применять соду для огурцов?

2:08
Садоводство » Овощи

Многие огородники слышали о пользе пищевой соды для огурцов, но не все знают, как именно и в каких случаях ее правильно применять. Некоторые даже считают, что сода вредна для этих овощных культур. Давайте разберёмся, так ли это на самом деле?

Сода в борьбе с болезнями огурцов

Одно из самых известных применений соды в огородничестве — это борьба с различными грибковыми заболеваниями, в том числе мучнистой росой и бактериозом. Разведенный в воде раствор соды (примерно 1 ст. л. на 1 л воды) эффективно справляется с этими распространенными напастями огурцов.

Кроме того, сода помогает нейтрализовать кислотность почвы, что препятствует развитию фитофторы — еще одной распространенной болезни пасленовых культур, включая огурцы.

Польза для подкормки

Но сода полезна для огурцов и не только как средство борьбы с болезнями. Она также может применяться в качестве подкормки, обогащая растения натрием, калием и другими необходимыми элементами. Это особенно актуально на бедных, истощенных почвах.

Кроме того, сода стимулирует рост корневой системы и укрепляет иммунитет растений, повышая их устойчивость к различного рода стрессовым факторам.

Однако у соды есть и определённые ограничения

Несмотря на множество преимуществ, не стоит забывать, что соду нельзя применять в избыточных количествах. Это может привести к ожогам листьев и ухудшению состояния растений.

Кроме того, сода не подходит для подкормки растений, находящихся в периоде активного плодоношения. В это время огурцам больше требуются фосфор, калий и другие микроэлементы, а не натрий.

Таким образом, сода действительно может быть очень полезна для здоровья и продуктивности огурцов, но только при правильном ее применении. Внимательно следите за реакцией растений и выбирайте оптимальные дозировки — и тогда сода станет вашим надежным помощником в огородных делах!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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