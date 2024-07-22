Зачем нужно обрезать усики у огурцов? 3 ключевых преимущества для грамотных огородников

Усики огурцов: зачем их обрезать

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивая огурцы, многие огородники сталкиваются с вопросом - нужно ли обрезать у них усики и каковы будут последствия этой процедуры? Рассмотрим 3 основные причины, почему стоит регулярно удалять эти вьющиеся отростки.

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

1. Ускоряется рост плодов

Усики огурцов отвлекают растение от формирования завязей и плодов. Энергия, которую растение тратит на развитие этих "лишних" отростков, могла бы пойти на наращивание большего количества огурцов. Обрезка усиков дает мощный стимул к плодоношению, позволяя получить более ранний и обильный урожай.

2. Повышается устойчивость к болезням

Без лишних отводков и вьющихся усиков листья и побеги огурцов становятся более доступными для солнечного света и воздушного потока. Это создает неблагоприятные условия для развития грибковых заболеваний, которыми часто страдают загущенные или затененные растения. Таким образом, обрезка усиков повышает иммунитет огурцов.

3. Облегчается уход за растениями

Избавившись от разрастающихся усиков, вы значительно упростите себе задачу по подвязке, формированию и прополке огурцов. Растения будет легче обрабатывать от вредителей и болезней, а сбор урожая станет гораздо более комфортным.

Как именно производить обрезку усиков? Лучше всего делать это, когда они только начинают появляться. Аккуратно отщипните или обрежьте их с помощью секатора, не повреждая при этом основные листья и побеги. Повторяйте эту процедуру по мере отрастания новых усиков.

Помня об этих трёх важных плюсах обрезки усиков, вы сможете получить более высокий и здоровый урожай огурцов.