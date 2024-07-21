Град над огородом: как подготовиться к стихии, защитить культуры и оказать им первую помощь

Эффективные способы уберечь растения и восстановить их после удара

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Град — настоящий бич для овощеводов и садоводов. Эти ледяные снаряды способны за считанные минуты нанести серьёзный урон нежной листве, плодам и стеблям выращиваемых культур. Что же делать, если град застал ваш огород? Есть ли способы защитить урожай?

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Прежде всего, стоит позаботиться о профилактике. Заранее подготовьтесь к непогоде и примите необходимые меры для спасения урожая.

Как защитить огород от града?

Установите надежные механические защитные сооружения. Это могут быть специальные сетчатые укрытия или каркасные конструкции из прочных материалов.

Используйте специальные антиградовые сетки и пленки. Они рассеивают градовые удары и оберегают растения.

Разместите на участке шумовые отпугиватели, которые с помощью громких звуков воздействуют на облака, не давая граду образоваться.

За несколько часов до начала грозы обильно полейте растения. Влажная листва и почва смягчают удар градин.

Что делать, если растения пострадали?

Если ваш огород всё же оказался под ударом стихии, не теряйте времени и приступайте к спасательным работам.

Оцените степень повреждения каждого растения. Легко поврежденные можно попытаться реанимировать.

Обрежьте сломанные и сильно побитые стебли, листья и плоды. Это поможет растению сконцентрироваться на восстановлении.

Внесите в почву комплексные минеральные удобрения, которые активизируют процессы регенерации.

Накройте растения укрывным материалом, чтобы защитить их от дальнейших повреждений.

Если вовремя принять необходимые меры, большинство культур способны восстановиться после градобития. Главное — не паниковать и действовать решительно!