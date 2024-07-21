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Град над огородом: как подготовиться к стихии, защитить культуры и оказать им первую помощь

Эффективные способы уберечь растения и восстановить их после удара

1:55
Садоводство » Советы

Град — настоящий бич для овощеводов и садоводов. Эти ледяные снаряды способны за считанные минуты нанести серьёзный урон нежной листве, плодам и стеблям выращиваемых культур. Что же делать, если град застал ваш огород? Есть ли способы защитить урожай?

Эффективные способы уберечь растения и восстановить их после удара
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine

Прежде всего, стоит позаботиться о профилактике. Заранее подготовьтесь к непогоде и примите необходимые меры для спасения урожая.

Как защитить огород от града?

  • Установите надежные механические защитные сооружения. Это могут быть специальные сетчатые укрытия или каркасные конструкции из прочных материалов.
  • Используйте специальные антиградовые сетки и пленки. Они рассеивают градовые удары и оберегают растения.
  • Разместите на участке шумовые отпугиватели, которые с помощью громких звуков воздействуют на облака, не давая граду образоваться.
  • За несколько часов до начала грозы обильно полейте растения. Влажная листва и почва смягчают удар градин.

Что делать, если растения пострадали?

Если ваш огород всё же оказался под ударом стихии, не теряйте времени и приступайте к спасательным работам.

  • Оцените степень повреждения каждого растения. Легко поврежденные можно попытаться реанимировать.
  • Обрежьте сломанные и сильно побитые стебли, листья и плоды. Это поможет растению сконцентрироваться на восстановлении.
  • Внесите в почву комплексные минеральные удобрения, которые активизируют процессы регенерации.
  • Накройте растения укрывным материалом, чтобы защитить их от дальнейших повреждений.

Если вовремя принять необходимые меры, большинство культур способны восстановиться после градобития. Главное — не паниковать и действовать решительно!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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