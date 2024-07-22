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Как справиться с муравьями на пионах: секреты садоводов по борьбе с вредителем

Избавляемся от муравьёв на пионах

1:56
Садоводство » Цветы

Пионы — это одни из самых эффектных и любимых садовых растений. Но нередко цветоводам приходится сталкиваться с неприятной проблемой — нашествием муравьев на эти великолепные цветы. Муравьи не только портят внешний вид растений, но и могут нанести серьёзный вред пионам.

Избавляемся от муравьёв на пионах
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Как же бороться с муравьями на пионах? Вот несколько проверенных способов:

Обработка инсектицидами. Одно из самых действенных средств — использование специальных химических инсектицидов, которые эффективно уничтожают муравьёв. Можно применять готовые препараты типа "Муравьед", "Дихлофос" или "Карбофос". Обрабатывайте растения и почву вокруг них согласно инструкции.

Использование биологических средств. Более безопасная альтернатива — применение природных инсектицидов на основе пиретрумов или азадирахтина. Они воздействуют на нервную систему насекомых, но безвредны для человека и животных.

Применение народных средств. Хороший эффект может дать и обработка пионов растворами горчицы, мыльной воды или табачного настоя. Эти средства отпугивают и уничтожают муравьёв.

Механическое уничтожение. Если на ваших пионах поселились всего несколько муравьиных семей, можно попробовать уничтожить их вручную. Залейте гнезда крутым кипятком или уничтожьте их другим доступным способом.

Создание физических барьеров. Опоясывание стволов и корневой шейки пионов липкой лентой или специальными клеевыми составами не позволит муравьям забраться на растения.

Важно регулярно осматривать свои пионы и при первых признаках появления муравьев принимать меры по борьбе с ними. Тогда вы сможете наслаждаться эффектным цветением этих великолепных растений без лишних хлопот!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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