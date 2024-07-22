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Как добиться более раннего созревания перца: советы для нетерпеливых садоводов

Хотите, чтобы ваш перец поспел раньше?

1:51
Садоводство » Овощи

Для многих садоводов созревание перца часто становится настоящим испытанием. Эта культура, действительно, требовательна к теплу и нуждается в длительном периоде вегетации. Но опытные огородники знают несколько хитростей, которые помогают ускорить созревание сладкого или острого перца.

Хотите, чтобы ваш перец поспел раньше?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вот какие приемы могут использовать садоводы, чтобы получить более ранний и дружный урожай:

1. Выбирайте скороспелые сорта. Для коротких сезонов лучше всего подходят ранние и сверхранние сорта перца, которые способны завязывать плоды и доводить их до полной зрелости за более короткий срок.

2. Подсаживайте рассаду пораньше. Высаживайте рассаду перца в открытый грунт как можно раньше весной, как только позволят погодные условия. Это даст растениям больше времени на формирование плодов.

3. Притеняйте растения в жару. Перец плохо переносит прямые солнечные лучи в середине дня.

4. Искусственно ограничивайте рост. Формируйте перец, оборвав верхушечные почки — это заставит растение направить все силы на созревание имеющихся плодов.

5. Используйте специальные стимуляторы. Опрыскивание перца препаратами, содержащими янтарную кислоту.

6. Подкармливайте азотными удобрениями. Подкормка перца аммиачной селитрой или мочевиной в период активного образования завязей стимулирует их рост.

7. Снимайте первые плоды. Как только на растении появятся первые зрелые перцы, их стоит собирать. Это заставит растение направить все силы на дозревание следующих.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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