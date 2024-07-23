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7 правил для богатого урожая сладкой малины: ягода даже зреет быстрее

Правильный уход за малиной гарантирует обильный урожай

1:25
Садоводство

Несмотря на то, что малина быстро разрастается и кажется, что можно собирать урожай пустив всё на самотёк, это далеко не так. Чтобы получить богатый урожай сладкой и крупной малины, нужно приложить усилия.

Правильный уход за малиной гарантирует обильный урожай
Фото: upload.wikimedia.org by Magnus Rosendahl, PDM

1. Обрезаем побеги. На одном кусте оставляем не более пяти побегов, остальные удаляем.

2. Обрезаем верхушки. Удаляем часть побега до первой вызревшей почки.

3. Подвязываем. Закрепляем ветки так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Это обеспечит лучшую вентиляцию и ускорит созревание ягод.

4. Рыхлим почву и удаляем сорняки. Это поможет улучшить доступ воздуха и воды к корням.

5. Удобряем. Можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной. Также можно применить мочевину для полива.

6. Химическая подкормка. Для этого готовим смесь из нашатырного спирта (40 г), гумата калия (для лучшего усвоения азота) и биотлина (для защиты от вредителей). Поливаем по 1 литру смеси под каждый куст.

7. Обрабатываем стебли малины от болезней и вредителей. Используем баковую смесь из препаратов «Топаз» и «Скор».

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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