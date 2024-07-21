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Когда выкапывать лук? Ориентируйтесь на эти ключевые показатели спелости

Пора убирать урожай лука: как не ошибиться со сроками

1:52
Садоводство » Советы

Настало то время, когда огородникам пора задуматься об уборке урожая лука. Это весьма ответственный момент, от которого во многом зависит, насколько хорошо лук сохранится на зиму. Ведь выкопать его следует не раньше и не позже определенного срока — в противном случае есть риск серьезных потерь.

Пора убирать урожай лука: как не ошибиться со сроками
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, CC BY-SA 4.0

Итак, как определить оптимальный момент для уборки лука? Существует несколько основных признаков, на которые стоит ориентироваться:

1. Подсыхание листьев. Когда у растений начинают желтеть, подвяливаться и ложиться на землю 2/3 листьев, это означает, что лук скоро будет готов к выкопке.

2. Полегание стрелок. Ещё один важный сигнал — когда стрелки (цветочные стебли) начинают полегать и ложиться на землю. Это говорит о том, что лук достиг технической спелости.

3. Высыхание донца. Если при легком надавливании на луковицу ее донце начинает высыхать и подтягиваться к центру, пора приступать к сбору урожая.

После того, как вы убедились в готовности лука к уборке, действуйте максимально бережно и аккуратно. Выкапывайте луковицы с помощью вил или лопаты, стараясь не повреждать шейки и донца. Затем разместите их на хорошо проветриваемой площадке или под навесом для просушки.

Помните, что лук — весьма капризная культура, которая плохо переносит любые механические повреждения. Поэтому будьте внимательны при сборе урожая и последующей обработке, чтобы сохранить все луковицы в целости и обеспечить им долгое хранение.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы обязательно получите отличный урожай лука, который сможете использовать на протяжении всей долгой зимы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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