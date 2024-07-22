Горчица от колорадских жуков: эффективное и простое средство

Эффективный и простой способ избавиться от колорадских жуков — использование раствора на основе горчицы.
Колорадские жуки особенно не любят горчицу, а их личинки, которые наносят наибольший вред картофельной ботве, её просто боятся.
Чтобы приготовить раствор, смешайте 100 г порошка горчицы с 10 литрами воды и добавьте 100 мл 9%-го уксуса.
Опрыскайте полученным раствором ботву растений. Горчица не только отпугнёт колорадских жуков, но и защитит ваш картофель от их прожорливых личинок.
Это экологичный и эффективный способ борьбы с вредителями. Попробуйте использовать горчичный раствор, и ваши растения будут надёжно защищены от нашествия опасных насекомых.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.