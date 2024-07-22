Горчица от колорадских жуков: эффективное и простое средство

Колорадский жук не переносит горчицу, особенно её боятся личинки

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эффективный и простой способ избавиться от колорадских жуков — использование раствора на основе горчицы.

Колорадские жуки особенно не любят горчицу, а их личинки, которые наносят наибольший вред картофельной ботве, её просто боятся.

Чтобы приготовить раствор, смешайте 100 г порошка горчицы с 10 литрами воды и добавьте 100 мл 9%-го уксуса.

Опрыскайте полученным раствором ботву растений. Горчица не только отпугнёт колорадских жуков, но и защитит ваш картофель от их прожорливых личинок.

Это экологичный и эффективный способ борьбы с вредителями. Попробуйте использовать горчичный раствор, и ваши растения будут надёжно защищены от нашествия опасных насекомых.