Вкусная и сочная свёкла: названы лучшие подкормки для повышения качества урожая

Чем подкормить свёклу, чтобы она стала еще вкуснее?

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Свёкла — один из самых популярных и любимых корнеплодов у огородников. Её можно использовать в самых разных блюдах — от борща до салатов. Но чтобы свекла получилась максимально вкусной, сочной и полезной, за ней нужно тщательно ухаживать, в том числе своевременно проводить подкормки.

Делимся секретами, какие именно подкормки для свёклы помогут улучшить вкус корнеплодов. Итак, чем можно подкормить свеклу прямо сейчас?

1. Зола. Это доступное и эффективное удобрение, которое дает отличные результаты. Просто рассыпьте под каждым кустиком свёклы по 1-2 столовые ложки древесной или травяной золы. Зола обогатит почву калием и фосфором, что положительно скажется на вкусе и сочности будущих корнеплодов.

2. Комплексные минеральные удобрения. Хорошо себя зарекомендовали смеси, содержащие азот, фосфор и калий. Их можно вносить в виде растворов или гранул, строго соблюдая дозировки, указанные на упаковке. Такие подкормки ускорят рост свеклы и насытят ее необходимыми питательными веществами.

3. Органика. Не менее эффективным способом улучшить вкус свёклы будет внесение в почву перегноя, компоста или куриного помета. Этот органический материал обогатит грунт гумусом и микроэлементами, что сделает свеклу более сочной и насыщенной по вкусу.

4. Зелёная подкормка. Нарвите и перемешайте с водой крапиву, лебеду или другие сорные травы, подержите несколько дней, а затем полейте этим раствором посадки свеклы. Такая жидкая подкормка насытит растения азотом и другими полезными веществами.

5. Молочная сыворотка. Многие дачники используют сыворотку в качестве подкормки для свёклы. Её разбавляют водой 1:10 и поливают растения. Сыворотка богата кальцием, фосфором и другими микроэлементами, необходимыми для формирования сочных и вкусных корнеплодов.

Вносите подкормки регулярно, чередуя различные виды, и вы обязательно получите восхитительный урожай свеклы, от которой будут в восторге все ваши домашние!