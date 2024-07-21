Не знаете, когда убирать чеснок? Эти признаки подскажут вам идеальное время

Рассказываем, как понять, что чеснок надо убирать с огорода

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок — одна из самых популярных и полезных овощных культур, которую выращивают во многих садах и огородах. Правильный момент для его уборки — очень важный фактор, ведь от этого зависит качество и сохранность хозяйственного урожая. Но как понять, когда именно пора приступать к выкапыванию чеснока?

Существует несколько ключевых признаков, по которым опытные садоводы определяют готовность чеснока к сбору:

1. Увядание и пожелтение листьев. Это один из главных и наиболее явных признаков того, что чеснок достиг зрелости. По мере роста растений его листья начинают желтеть и засыхать снизу вверх. Когда пожелтеет примерно половина листвы, можно начинать подготовку к уборке.

2. Полегание стрелок. У чеснока, выращиваемого на семенные цели, обычно образуются стрелки. Когда они начинают полегать и ложиться на землю, это тоже надежный признак того, что пора приступать к выкапыванию.

3. Образование полноценных зубчиков. Разверните несколько нижних листьев чеснока и осмотрите головку. Если она состоит из четко сформированных плотных зубчиков, то чеснок готов к сбору.

4. Замедление роста. По мере созревания чеснока темпы его роста существенно снижаются. Если еще недавно растение активно развивалось, а теперь этот процесс практически остановился, тоже можно приступать к выкапыванию.

Помните, что идеальное время для уборки чеснока — конец июня-начало июля, когда погодные условия обычно благоприятны. Не затягивайте с этим, чтобы не допустить перезревания и потери части урожая.

Соблюдайте эти простые правила, и вы всегда сможете вовремя собрать свежий и качественный чеснок с собственного огорода!