Почему сердцевина у зрелых томатов остаётся твёрдой: несколько причин

Жёсткая сердцевина у томатов формируется по причине избытка азота или вредителей

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Почему у томатов жёсткая сердцевина, хотя плоды уже созрели? Есть несколько причин, почему это происходит.

Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini, CC BY-SA 3.0

— Сортовая особенность — жёсткие прожилки могут оставаться у лёжких сортов с длительным сроком хранения, а также у сортов, которые предназначены для консервации.

— Дефицит калия — помимо жёсткой сердцевины у плодов может наблюдаться пожелтение и высыхание нижних листьев по краям (краевой ожог). При недостатке калия куст в целом выглядит вялым.

— Столбур — опасная вирусная болезнь, которая не поддаётся лечению. Основные симптомы: мелкие обесцвеченные листья, деформированные цветки, твёрдые несъедобные плоды. Основной переносчик столбура — вредители, в особенности цикадки. Поэтому при обнаружении насекомых на ботве важно как можно быстрее провести обработку препаратами против насекомых и клещей.

— Избыток азота — приводит к активному развитию ботвы в ущерб созреванию плодов. В результате их сердцевина остаётся твёрдой и невкусной. После появления завязей азотные подкормки следует исключить, в том числе прекратить полив кустов бражкой.