Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Янова: после отравления нужно пить больше воды
Автоэксперт Ревин рассказал, чем вредны для машины короткие поездки на 8-10 км
Cоставлен топ-7 SSD на 2 ТБ для использования с консолью PS5
Американские ученые совершили прорыв в создании долгосрочной защиты от гриппа
Мы способны найти признаки жизни за ледяной коркой Европы и Энцеладе
Три лучших способа инвестировать
Топ 10 частых распространенных ошибок при ремонте
Как приготовить безалкогольный мохито самостоятельно
Microsoft повышает цены на Game Pass
Почему гниют ваши кабачки и как это предотвратить: важные советы

Почему гниют кабачки на грядке: ошибки, которых стоит избегать

2:21
Садоводство » Овощи

Кабачки — один из самых популярных и любимых овощей среди садоводов. Они неприхотливы в выращивании, дают хороший урожай и обладают множеством полезных свойств. Однако иногда огородники сталкиваются с неприятной проблемой — гниением кабачков прямо на грядке.

Почему гниют кабачки на грядке: ошибки, которых стоит избегать
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Почему это происходит и как можно избежать этой неприятности? Давайте разберемся в основных причинах и ошибках, которые могут привести к гниению кабачков.

1. Избыточное увлажнение. Кабачки очень чувствительны к переувлажнению почвы. Если грядка слишком сильно пропитана водой из-за частых поливов или дождей, это может спровоцировать загнивание плодов. Старайтесь поливать кабачки умеренно и регулярно проводить рыхление почвы.

2. Недостаточная аэрация. Загущенные посадки и тяжелые, плотные грунты также могут стать причиной гниения кабачков. Кабачкам необходим хороший доступ воздуха к корням и плодам. Не забывайте о регулярном рыхлении почвы.

3. Неправильный полив. Поливать кабачки лучше по утрам или вечерам, когда солнце не такое активное. Поливы в жаркий период дня могут спровоцировать ошпаривание корней и гниение нижних частей растений.

4. Недостаток питания. Если почва бедная и не содержит достаточного количества необходимых питательных веществ, это также может привести к ослаблению растений и появлению гнили на кабачках.

5. Повреждение вредителями. Насекомые-вредители, такие как кабачковая тля или паутинный клещ, могут повреждать плоды и стебли, что также способствует развитию гниения.

Чтобы избежать гниения ваших кабачков, следуйте нескольким простым правилам:

  • обеспечивайте умеренный и регулярный полив, избегая переувлажнения;
  • проводите регулярное рыхление почвы для улучшения аэрации;
  • вносите в почву органические удобрения для поддержания плодородия;
  • регулярно осматривайте растения и своевременно избавляйтесь от вредителей

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет сохранить ваш урожай кабачков свежим и здоровым!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Microsoft повышает цены на Game Pass
Почему гниют кабачки на грядке: ошибки, которых стоит избегать
В Германии предотвращен теракт перед финалом Евро-2024
Чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами
Новая игра от Capcom Kunitsu-Gami добавлена в Xbox Game Pass
Режиссёр "Морбиуса" считает, что зря снял этот фильм
Турист из Китая прибыл в Россию и стал волонтером на фронте
Анна Заворотнюк показала свою красивую бабушку
Турция и Нигер заключили крупное нефтегазовое соглашение
Врач Кривошонок: повара ответственны за 98% случаев кишечных заболеваний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников