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Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие

Сода – лучший друг ваших огурцов: узнайте, как её использовать

1:51
Садоводство » Овощи

Для получения хорошего урожая огурцов важно обеспечить их регулярной и сбалансированной подкормкой. Одним из простых, но эффективных способов подкормки является использование обычной пищевой соды.

Сода – лучший друг ваших огурцов: узнайте, как её использовать
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Многие огородники даже не догадываются, что простая пищевая сода может оказать значительную пользу огурцам. А ведь этот доступный и недорогой продукт является отличным источником питания для этой культуры.

Дело в том, что сода содержит в своем составе карбонат натрия, который положительно влияет на рост и развитие огурцов. Он способствует лучшему усвоению питательных веществ из почвы, стимулирует образование завязей и плодов, а также повышает устойчивость растений к различным заболеваниям.

Кроме того, сода обладает мягким дезинфицирующим действием, что помогает предотвратить появление грибковых и бактериальных инфекций на листьях и плодах огурцов.

Для подкормки огурцов содой приготовьте простой раствор: 1-2 столовые ложки пищевой соды на 10 литров воды. Этим раствором поливайте огурцы раз в 10-14 дней, особенно в период активного плодоношения. Также можно опрыскивать листья и стебли этим раствором.

Благодаря регулярной подкормке содой ваши огурцы будут расти более здоровыми и крепкими, а урожай будет более обильным. Кроме того, сода способствует повышению сахаристости плодов, что делает их более вкусными.

Итак, если вы хотите получить богатый и здоровый урожай огурцов, не забывайте о простом и доступном способе их подкормки — с помощью обычной пищевой соды. Этот способ точно оценят все любители выращивания огурцов!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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