Секреты успешного сбора чеснока: узнайте, как не пропустить зрелость

При выращивании чеснока важно вовремя собрать урожай.
Некоторые ориентируются только на календарные сроки, но это не всегда надёжный метод.
Чеснок может созреть как раньше, так и позже запланированных сроков, утверждает эксперт сетевого издания "БелНовости", агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Почему важно оставить стрелки
Несколько стрелок следует оставить на грядке, так как они помогут определить, созрел ли чеснок.
Посмотрите на коробочки: если они треснули и видны семена, то чеснок готов к сбору.
Перья
Обратите внимание на перья. Если чеснок созрел, нижние перья будут сухими и жёлтыми.
Также листья чеснока заметно желтеют.
Практический метод
Можно выкопать несколько головок чеснока и оценить их внешний вид. Созревший чеснок легко опознать: корни будут сухими и серыми, а сам чеснок изменит цвет.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.