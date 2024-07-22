Секреты успешного сбора чеснока: узнайте, как не пропустить зрелость

Как понять, что пора убирать чеснок

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При выращивании чеснока важно вовремя собрать урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Filo gèn', CC BY-SA 4.0

Некоторые ориентируются только на календарные сроки, но это не всегда надёжный метод.

Чеснок может созреть как раньше, так и позже запланированных сроков, утверждает эксперт сетевого издания "БелНовости", агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

На что нужно обратить внимание?

Почему важно оставить стрелки

Несколько стрелок следует оставить на грядке, так как они помогут определить, созрел ли чеснок.

Посмотрите на коробочки: если они треснули и видны семена, то чеснок готов к сбору.

Перья

Обратите внимание на перья. Если чеснок созрел, нижние перья будут сухими и жёлтыми.

Также листья чеснока заметно желтеют.

Практический метод

Можно выкопать несколько головок чеснока и оценить их внешний вид. Созревший чеснок легко опознать: корни будут сухими и серыми, а сам чеснок изменит цвет.