Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меган Маркл готовит удар для Кейт Миддлтон и Карла III в виде автобиографии
Эксперт Сапронова: как не попасть в ловушку на отдыхе в Турции
Как предотвратить появление мешков и тёмных кругов под глазами
Дети Бена Аффлека и Дженнифер Лопес надеются на примирение знаменитостей
Парижские рестораны страдают из-за мер безопасности перед Олимпиадой
Названы специи, которые не подходят для супа
В Северной Осетии проходит слёт юных туристов
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук редко появляется в соцсетях из-за выгорания
Гимнаст Рис Маккленаган вновь протестировал олимпийские "антисекс-кровати"
Эксперт раскрыл тайну сладкой моркови: 5 советов для идеального урожая

Как вырастить сладкую и ровную морковь

1:34
Садоводство

Во второй половине лета начинается формирование моркови. Все дачники стремятся к тому, чтобы их корнеплоды были сладкими, сочными и ровными.

Как вырастить сладкую и ровную морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Однако качество урожая определяется не только рыхлостью и мягкостью почвы на грядке.

Эксперт сетевого издания "БелНовости", агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, поделилась советами, как вырастить ровную и сладкую морковь.

Советы по уходу

Чтобы морковь не была кривой, следует соблюдать следующие рекомендации.

  • Следите за густотой посадок и при необходимости прореживайте грядки, оставляя между корнеплодами не менее 7 см.
  • Избегайте использования азотных удобрений, которые могут деформировать овощи. Не используйте травяные настои, навоз или помёт.
  • Рыхлите тяжелую почву и присыпайте морковные грядки песком, чтобы корнеплоды могли нормально расти в длину и ширину.
  • Боритесь с вредителями. Для защиты от морковной мухи рекомендуют использовать табачную пыль.
  • Регулярно поливайте морковь, чтобы предотвратить образование множества мелких корешков.
  • Вносите калий и фосфор.

Подкормка в июле

Чтобы морковь была не только ровной, но и сладкой и сочной, в июле рекомендуется внести следующий раствор: для его приготовления потребуется 1,5 столовые ложки сульфата или монофосфата калия на 10 литров воды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
"Наверное". Джо Байдена клятвенно заверили, что до конца срока он досидит Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Страхование профессиональной ответственности
Алёна Водонаева не понимает увлечения Ксении Бородиной турецкими сериалами
Shaman в шутку связал отказ Байдена от выборов со своим концертом
Вот почему Воронеж так привлекателен
Ида Галич посмотрела на звёзды через телескоп благодаря возлюбленному
В Великобритании могут произойти забастовки учителей и врачей
Простая и доступная маска для лица из крахмала: как приготовить
Названы плюсы и минусы покупки черного автомобиля
Как вырастить сладкую и ровную морковь
Возлюбленный Карины Нигай влюбился в блогершу из-за её красоты и стиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников