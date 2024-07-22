Эксперт раскрыл тайну сладкой моркови: 5 советов для идеального урожая

Как вырастить сладкую и ровную морковь

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Во второй половине лета начинается формирование моркови. Все дачники стремятся к тому, чтобы их корнеплоды были сладкими, сочными и ровными.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Однако качество урожая определяется не только рыхлостью и мягкостью почвы на грядке.

Эксперт сетевого издания "БелНовости", агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, поделилась советами, как вырастить ровную и сладкую морковь.

Советы по уходу

Чтобы морковь не была кривой, следует соблюдать следующие рекомендации.

Следите за густотой посадок и при необходимости прореживайте грядки, оставляя между корнеплодами не менее 7 см.

Избегайте использования азотных удобрений, которые могут деформировать овощи. Не используйте травяные настои, навоз или помёт.

Рыхлите тяжелую почву и присыпайте морковные грядки песком, чтобы корнеплоды могли нормально расти в длину и ширину.

Боритесь с вредителями. Для защиты от морковной мухи рекомендуют использовать табачную пыль.

Регулярно поливайте морковь, чтобы предотвратить образование множества мелких корешков.

Вносите калий и фосфор.

Подкормка в июле

Чтобы морковь была не только ровной, но и сладкой и сочной, в июле рекомендуется внести следующий раствор: для его приготовления потребуется 1,5 столовые ложки сульфата или монофосфата калия на 10 литров воды.