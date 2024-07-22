Как спасти урожай после града: бегите скорее

Стало известно, как спасти урожай после града

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сильный град может за считанные минуты лишить трудолюбивого дачника всего урожая.

Фото: freepik.com by montypeter, PDM

Тем не менее, не стоит отчаиваться — если вы действуете быстро, часть растений и урожая можно спасти. Сначала уберите весь лед с грядок, чтобы предотвратить переохлаждение земли и растений.

Затем удалите все поврежденные части овощных культур, так как от них не будет никакой пользы. Далее необходимо окучить растения хорошо разрыхленным грунтом, чтобы защитить корневую систему, которая может оголиться из-за непогоды. Если рассада или молодые растения сильно прибиты к земле, поднимите их, очистите листья от грязи и аккуратно обрежьте увядшие листья ножницами.

Поваленные растения подвяжите к деревянным колышкам и слегка окучьте землю на высоту до 5 см. Для доступа корней к кислороду не забывайте рыхлить почву. Наконец, после града растения нужно подкормить, чтобы стимулировать их рост и поддержать иммунитет.