Как спасти урожай после града: бегите скорее

Сильный град может за считанные минуты лишить трудолюбивого дачника всего урожая.
Тем не менее, не стоит отчаиваться — если вы действуете быстро, часть растений и урожая можно спасти. Сначала уберите весь лед с грядок, чтобы предотвратить переохлаждение земли и растений.
Затем удалите все поврежденные части овощных культур, так как от них не будет никакой пользы. Далее необходимо окучить растения хорошо разрыхленным грунтом, чтобы защитить корневую систему, которая может оголиться из-за непогоды. Если рассада или молодые растения сильно прибиты к земле, поднимите их, очистите листья от грязи и аккуратно обрежьте увядшие листья ножницами.
Поваленные растения подвяжите к деревянным колышкам и слегка окучьте землю на высоту до 5 см. Для доступа корней к кислороду не забывайте рыхлить почву. Наконец, после града растения нужно подкормить, чтобы стимулировать их рост и поддержать иммунитет.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.