Что сделать, чтобы не подгнивали кабачки: советы огородников

Подгнивание кабачков на грядке — это распространенная проблема среди огородников. Вот причины, по которым кабачки могут гнить, и что с этим делать.
Причины гниения могут быть разнообразными: переувлажнение почвы, недостаток солнечного света и питательных веществ (кальция, йода, бора), а также избыток органики. Часто причиной являются грибковые заболевания, такие как мучнистая роса и вершинная белая гниль.
Чтобы предотвратить распространение гнили, необходимо сначала удалить все подгнившие кабачки. Кроме того, важно замульчировать кабачки так, чтобы их нижние листья и плоды не касались земли.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.