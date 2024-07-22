Что сделать, чтобы не подгнивали кабачки: советы огородников

Эксперты рассказали, что сделать, чтобы кабачки не подгнивали

0:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подгнивание кабачков на грядке — это распространенная проблема среди огородников. Вот причины, по которым кабачки могут гнить, и что с этим делать.

Фото: flickr.com by nociveglia, CC BY 2.0

Причины гниения кабачков

Причины гниения могут быть разнообразными: переувлажнение почвы, недостаток солнечного света и питательных веществ (кальция, йода, бора), а также избыток органики. Часто причиной являются грибковые заболевания, такие как мучнистая роса и вершинная белая гниль.

Чтобы предотвратить распространение гнили, необходимо сначала удалить все подгнившие кабачки. Кроме того, важно замульчировать кабачки так, чтобы их нижние листья и плоды не касались земли.