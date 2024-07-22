Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Михаила Задорнова посвятила стихотворение покойному отцу
Как устроить наводнение?
Домашний пилинг кожи головы: простые рецепты для здоровых и блестящих волос
Эксперт объяснил цель повышения утильсбора на легковые авто в РФ
Почему осьминоги бьют рыб
Между Таиландом и Лаосом открыли железнодорожное сообщение
Идеальный рецепт пышных оладий на кефире
Кевин Файги: Marvel снимет сагу о мутантах из "Людей Икс"
Как традиционная отрасль Калмыкии стала источником пополнения казны и доходов
Что сделать, чтобы не подгнивали кабачки: советы огородников

Эксперты рассказали, что сделать, чтобы кабачки не подгнивали

0:45
Садоводство

Подгнивание кабачков на грядке — это распространенная проблема среди огородников. Вот причины, по которым кабачки могут гнить, и что с этим делать.

Эксперты рассказали, что сделать, чтобы кабачки не подгнивали
Фото: flickr.com by nociveglia, CC BY 2.0

Причины гниения кабачков

Причины гниения могут быть разнообразными: переувлажнение почвы, недостаток солнечного света и питательных веществ (кальция, йода, бора), а также избыток органики. Часто причиной являются грибковые заболевания, такие как мучнистая роса и вершинная белая гниль.

Чтобы предотвратить распространение гнили, необходимо сначала удалить все подгнившие кабачки. Кроме того, важно замульчировать кабачки так, чтобы их нижние листья и плоды не касались земли.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники
Последние материалы
Почему осьминоги бьют рыб
Между Таиландом и Лаосом открыли железнодорожное сообщение
Идеальный рецепт пышных оладий на кефире
Кевин Файги: Marvel снимет сагу о мутантах из "Людей Икс"
Как традиционная отрасль Калмыкии стала источником пополнения казны и доходов
Россиянам рассказали, как можно "разогнать" желчь
Как показывает себя HP Victus в современных играх: детальный обзор
Причины раздражения после бритья и способы его избежать
Избавляемся от муравьёв на пионах
Как выбрать идеальную очищающую маску: ключевые ингредиенты для здоровья кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников