Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без духовки: как приготовить фаршированные огурцы
Как улучшить свой шампунь: три простых добавки для идеальных волос
Госдума рассматривает запрет на продажу алкоголя вблизи пляжей
Какие двери лучше не устанавливать в интерьере: советы эксперта
Главный нарколог Подмосковья предупредил о слабоумии из-за алкоголя и курения
Почему производство поддельной икры резко сократилось?
Как вместить в багажник нужные вещи?
Актёр Карл Урбан: пятый сезон "Пацанов" выйдет в 2026 году
Зеленский: "горячая стадия" конфликта может кончиться к концу года
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт

Для приготовления подкормки для перца лучше использовать тёплую воду

1:01
Садоводство

Чтобы обеспечить перцу здоровый рост и развитие, можно использовать различные подкормки. Существует несколько эффективных вариантов.

Для приготовления подкормки для перца лучше использовать тёплую воду
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Зола. Приготовьте раствор, смешав 1 столовую ложку золы с 1 литром воды. Настаивайте раствор в течение суток, затем поливайте им растения под корень.

2. Йод и молоко. Смешайте 1 литр нежирного молока с 10 каплями йода. Добавьте полученную смесь в ведро воды (объёмом 10 литров).

3. Борная кислота. Растворите 5 грамм порошка борной кислоты в 5 литрах воды.

Все эти подкормки рекомендуется вносить только под корень, предварительно увлажнив почву. Для приготовления растворов используйте тёплую воду.

Также полезно добавить в лунку при высадке перца в грунт горсть золы, горсть луковой шелухи и горсть молотой яичной скорлупы.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Чем полезны отжимания: никто и не подумал бы

Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.

Опытный тренер рассказал, чем полезны отжимания
Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте
Эта порода считается королевой среди мурлык: самая красивая порода кошек в мире
Что делать, если томаты цветут, а завязей нет? Решаем проблему быстро и легко
География уничтожения пусковых установок РСЗО HIMARS Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
Рецепт для крупных и сладких корнеплодов: лучшая подкормка для моркови в июле
Как омолодить кожу за неделю: советы эксперта
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи
Последние материалы
Лучшие шторы для маленькой кухни: римские, маркизы и рольшторы
Как черный цвет преобразует интерьер: советы от эксперта по дизайну
Страховой дом ВСК составил аналитику аварийности на дорогах России
Как сэкономить на покупке кровати: советы дизайнера Юлии Тычино
Иконы в интерьере: где и как разместить
Почему валерьянка опасна для кошек: объясняют ветеринары
Новые тренды в дизайне кухонных фартуков: что актуально в 2024 году
Эксперт рассказал, как сделать гостиную более просторной
Простые способы преобразить съемное жилье: 5 идей от эксперта
Какие шторы не стоит выбирать для вашего интерьера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников