Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт

Чтобы обеспечить перцу здоровый рост и развитие, можно использовать различные подкормки. Существует несколько эффективных вариантов.
1. Зола. Приготовьте раствор, смешав 1 столовую ложку золы с 1 литром воды. Настаивайте раствор в течение суток, затем поливайте им растения под корень.
2. Йод и молоко. Смешайте 1 литр нежирного молока с 10 каплями йода. Добавьте полученную смесь в ведро воды (объёмом 10 литров).
3. Борная кислота. Растворите 5 грамм порошка борной кислоты в 5 литрах воды.
Все эти подкормки рекомендуется вносить только под корень, предварительно увлажнив почву. Для приготовления растворов используйте тёплую воду.
Также полезно добавить в лунку при высадке перца в грунт горсть золы, горсть луковой шелухи и горсть молотой яичной скорлупы.
Отжимания — это одно из самых простых и эффективных упражнений для укрепления верхней части тела.