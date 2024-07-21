Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт

Для приготовления подкормки для перца лучше использовать тёплую воду

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы обеспечить перцу здоровый рост и развитие, можно использовать различные подкормки. Существует несколько эффективных вариантов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Зола. Приготовьте раствор, смешав 1 столовую ложку золы с 1 литром воды. Настаивайте раствор в течение суток, затем поливайте им растения под корень.

2. Йод и молоко. Смешайте 1 литр нежирного молока с 10 каплями йода. Добавьте полученную смесь в ведро воды (объёмом 10 литров).

3. Борная кислота. Растворите 5 грамм порошка борной кислоты в 5 литрах воды.

Все эти подкормки рекомендуется вносить только под корень, предварительно увлажнив почву. Для приготовления растворов используйте тёплую воду.

Также полезно добавить в лунку при высадке перца в грунт горсть золы, горсть луковой шелухи и горсть молотой яичной скорлупы.