Как защитить свой сад от вредителей: эффективные методы борьбы

Советы, как защитить сад от вредителей

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Вредители могут стать настоящей проблемой для садоводов. Поэтому предлагаем узнать, как с ними справиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, CC BY-SA 3.0

Как защитить свой сад от вредителей

Чтобы защитить свой сад от вредителей, подстригайте кустарники и деревья. После этого удаляйте срезанные ветки и листву, а также другие растительные остатки.

Ещё важно обрабатывать растения и деревья в саду от вредителей. Для этого используют специальные средства или органические растворы. Опрыскивают против насекомых ранней весной для профилактики. Именно с наступлением весны и тепла вредители начинают активно размножаться после зимы.

Необходимо проводить опрыскивание ранним утром или поздним вечером. Кроме того, не должно быть дождя или сильного ветра.

Чтобы отпугнуть вредителей из сада, можно также выращивать растения с сильным ароматом — лаванду, бархатцы, мяту, календулу.

Многие насекомые и грызуны плохо переносят такие ароматные травы и избегают этих мест.