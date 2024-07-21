Какие овощи отлично растут в тени: советы дачникам

Названы овощи, которые отлично растут в тени

Некоторые растения могут хорошо расти в тени вашего дачного участка.

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Шпинат

Шпинат может расти в любой части вашего сада. Тень помогает растению быстрее расти и предотвращает стрелкование. Поэтому выращивание шпината в тени гарантирует, что он не будет иметь горького вкуса.

Сажайте шпинат ранней весной, удобряйте растение компостом, выбирайте участок с хорошо дренированной, питательной почвой.

Использование мульчи поможет дольше сохранить почву влажной и снизить температуру почвы. Для мульчи можно использовать органические ингредиенты, такие как солома, скошенная трава, опилки, кора деревьев или хвоя пихты. Высевайте семена каждые две недели для непрерывного урожая шпината.

Салат

Выращивание салата в тени также полезно для растения. Таким образом, салат сохраняет корни прохладными и продлевает свою жизнь. Выбирайте для выращивания растения хорошо дренированную почву, богатую полезными минералами.

Свекла

Свекла — овощ, который может расти и в тени. Выбирайте рыхлую и питательную почву для выращивания. Для лучшей урожайности можно также использовать метод мульчирования.

Мульча помогает сохранить влажность почвы, особенно в жаркую погоду, и защитить растение от близлежащих сорняков.