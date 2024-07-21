Зачем обрезать у огурцов усики: 3 вещи, о которых должны знать огородники

Стало известно, зачем обрезать у огурцов усики

0:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые огородники не удаляют усы у огурцов, что является ошибкой. Специалисты советуют выполнять эту процедуру регулярно. Объясняем, почему важно обрезать усы у огурцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Зачем обрезать усы у огурцов

Во-первых, это необходимо для того, чтобы растение не расходовало питательные вещества на их рост. Во-вторых, обрезка усов облегчает перемещение между рядами. В-третьих, удаление усов улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск появления грибковых заболеваний. Процедуру следует проводить осторожно, чтобы не повредить основной стебель. Рекомендуется оставлять небольшие пенечки.