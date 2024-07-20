Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи

Бывает, что огурцы стоят в цвету, а плоды не завязываются. Иногда завязи желтеют, засыхают и опадают. Почему так происходит и можно ли избежать этой проблемы?
Как правило, главная причина — это нарушение агротехники, применяемой при выращивании этой культуры.
Недостаточный полив.
Он приводит к множеству проблем, среди которых — опадение завязей. При чём поливать огурцы нужно правильно:
Колебания температуры.
Особенно это актуально для теплиц, где днём воздух нередко нагревается до 40°С и выше, а ночью резко опускается на пару десятков градусов.
Чтобы помочь растениям:
При холодной погоде, можно поставить в теплице ёмкости с горячей водой. В открытом грунте установить дуги с укрывным материалом и замульчировать почву.
Мало освещения.
Исправить ситуацию можно при помощи пасынкования и формировки огуречных кустов, чтобы они лучше проветривались и освещались.
Нехватка удобрений.
Обычно в период роста огурцам требуется калий. Восполнить его недостаток можно при помощи минеральных удобрений, например, монофосфата калия или гумата калия.
Избыток завязей.
Когда их много, растение не в состоянии вырастить и все и сбрасывает некоторые.
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