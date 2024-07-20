Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи

5 причин, почему огурцы сбрасывают завязи

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бывает, что огурцы стоят в цвету, а плоды не завязываются. Иногда завязи желтеют, засыхают и опадают. Почему так происходит и можно ли избежать этой проблемы?

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Как правило, главная причина — это нарушение агротехники, применяемой при выращивании этой культуры.

Недостаточный полив.

Он приводит к множеству проблем, среди которых — опадение завязей. При чём поливать огурцы нужно правильно:

поливать огурцы необходимо только тёплой водой 25-28°С;

в пасмурную холодную погоду лучше совсем не поливать;

лучшее время для полива до 9 утра;

поливать следует слабой струёй, чтобы не травмировать корневую систему.

Колебания температуры.

Особенно это актуально для теплиц, где днём воздух нередко нагревается до 40°С и выше, а ночью резко опускается на пару десятков градусов.

Чтобы помочь растениям:

в жару постоянно проветривать теплицу;

можно накрыть теплицу затеняющей сеткой;

При холодной погоде, можно поставить в теплице ёмкости с горячей водой. В открытом грунте установить дуги с укрывным материалом и замульчировать почву.

Мало освещения.

Исправить ситуацию можно при помощи пасынкования и формировки огуречных кустов, чтобы они лучше проветривались и освещались.

Нехватка удобрений.

Обычно в период роста огурцам требуется калий. Восполнить его недостаток можно при помощи минеральных удобрений, например, монофосфата калия или гумата калия.

Избыток завязей.

Когда их много, растение не в состоянии вырастить и все и сбрасывает некоторые.