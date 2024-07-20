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Как получить урожай огурцов, если растение сбрасывает завязи

5 причин, почему огурцы сбрасывают завязи

1:48
Садоводство

Бывает, что огурцы стоят в цвету, а плоды не завязываются. Иногда завязи желтеют, засыхают и опадают. Почему так происходит и можно ли избежать этой проблемы?

5 причин, почему огурцы сбрасывают завязи
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Как правило, главная причина — это нарушение агротехники, применяемой при выращивании этой культуры.

Недостаточный полив.

Он приводит к множеству проблем, среди которых — опадение завязей. При чём поливать огурцы нужно правильно:

  • поливать огурцы необходимо только тёплой водой 25-28°С;
  • в пасмурную холодную погоду лучше совсем не поливать;
  • лучшее время для полива до 9 утра;
  • поливать следует слабой струёй, чтобы не травмировать корневую систему.

Колебания температуры.

Особенно это актуально для теплиц, где днём воздух нередко нагревается до 40°С и выше, а ночью резко опускается на пару десятков градусов.

Чтобы помочь растениям:

  • в жару постоянно проветривать теплицу;
  • можно накрыть теплицу затеняющей сеткой;

При холодной погоде, можно поставить в теплице ёмкости с горячей водой. В открытом грунте установить дуги с укрывным материалом и замульчировать почву.

Мало освещения.

Исправить ситуацию можно при помощи пасынкования и формировки огуречных кустов, чтобы они лучше проветривались и освещались.

Нехватка удобрений.

Обычно в период роста огурцам требуется калий. Восполнить его недостаток можно при помощи минеральных удобрений, например, монофосфата калия или гумата калия.

Избыток завязей.

Когда их много, растение не в состоянии вырастить и все и сбрасывает некоторые.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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