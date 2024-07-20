Вырастите пышный и сочный зелёный лук на подоконнике: 3 важных совета

Советы, как вырастить зелёный лук на подоконнике

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите вырастить зелёный лук у себя дома на подоконнике, то предлагаем узнать правила и секреты его выращивания. Благодаря этому вы будете наслаждаться зеленью даже в зимний период.

Фото: flickr. com by tomscoffin, CC BY 2.0

Чтобы вырастить зелёный лук можно взять воду или опилки, но лучше всего взять цветочный грунт. Сначала следует подготовить лук. Для этого поместите овощ в тёплую воду на тридцать минут. Это нужно для активации точек роста и быстрого формирования зелёного пера.

Лук следует высаживать плотно в ёмкости. Это поможет создать конкуренцию между растениями за свет, что поможет росту крепкого и длинного пера.

Секрет хорошего роста зелёного лука ещё состоит в том, чтобы обрезать верхнюю часть луковицы после того, как начало расти перо. Важно не задеть верхнюю треть, чтобы зелень выросла крепкой и сочной.

