От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче

0:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Считается, что все сорняки бесполезны. Однако это на самом деле не так. Есть такие сорняки, которые могут отпугивать вредителей и приносить много пользы.

Фото: creativecommons.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0

Так, совершенно не нужно уничтожать на дачном участке полынь. Она имеет особый запах, который отлично отпугивает муравьёв. Если на огороде развелось много таких насекомых, то не убирайте полынь или разложите пучки растения по грядкам.

Ещё полынь может эффективно справиться с мышами. Разместите растение на чердаке или в погребе. Так, ваши запасы и продовольствие останутся нетронутыми.

Также при помощи полыни можно обернуть молодые деревья для их защиты от грызунов. Но оборачивать следует только нижнюю часть ствола.