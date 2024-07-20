Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После цветения картофеля появились колорадские жуки: что с ними делать?
Эффективные способы помочь кошке комфортно пережить летний зной
Элджей опубликовал фото с новой девушкой Anikv
Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили из-за повышения утилизационного сбора
Советы, как вырастить зелёный лук на подоконнике
Как победить Нацу Гота в Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?
РNАS: фермент APC/C регулирует устойчивость раковых клеток к терапии
Как сделать говяжью печень более мягкой?
Тренер Соболь рассказала о плюсах упражнения "ягодичный мост"
От какого сорняка не стоит избавляться на даче: ни в коем случае его не трогайте

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче

0:48
Садоводство

Считается, что все сорняки бесполезны. Однако это на самом деле не так. Есть такие сорняки, которые могут отпугивать вредителей и приносить много пользы.

Назван сорняк, от которого нельзя избавляться на даче
Фото: creativecommons.org by Ragesoss, CC BY-SA 3.0

Так, совершенно не нужно уничтожать на дачном участке полынь. Она имеет особый запах, который отлично отпугивает муравьёв. Если на огороде развелось много таких насекомых, то не убирайте полынь или разложите пучки растения по грядкам.

Ещё полынь может эффективно справиться с мышами. Разместите растение на чердаке или в погребе. Так, ваши запасы и продовольствие останутся нетронутыми.

Также при помощи полыни можно обернуть молодые деревья для их защиты от грызунов. Но оборачивать следует только нижнюю часть ствола.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Ученые воссоздали фермент, который улавливает углерод
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Последние материалы
Эффективные способы помочь кошке комфортно пережить летний зной
Элджей опубликовал фото с новой девушкой Anikv
Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили из-за повышения утилизационного сбора
Советы, как вырастить зелёный лук на подоконнике
Как победить Нацу Гота в Kunitsu-Gami: Path of the Goddess?
РNАS: фермент APC/C регулирует устойчивость раковых клеток к терапии
Как сделать говяжью печень более мягкой?
Тренер Соболь рассказала о плюсах упражнения "ягодичный мост"
Россияне выбрали самую интересную профессию
Как бороться с мимическими морщинами: практические советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников