Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены

Стало известно, как можно использовать полынь

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы высаживают на своих участках растения, которые могут стать частью домашней "аптечки" и найти применение в народной медицине.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Часто такие растения также оказываются полезными для ухода за садом и огородом. Например, ромашка и полынь могут быть весьма эффективными в борьбе с вредителями и заболеваниями растений.

Как использовать ромашку и полынь на даче?

Эффективность аптечной ромашки

Аптечная ромашка хорошо справляется с тлёй, пилильщиками, гусеницами и даже клещами. Для приготовления настоя ромашки нужно взять один килограмм растительного материала, залить его ведром горячей воды и оставить настаиваться на ночь. Наутро фильтруем настой, разводим его с тремя ведрами воды и обрабатываем растения.

Использование полыни

Полынь также широко используется дачниками для борьбы с вредителями. Для приготовления настоя нужно нарвать килограмм полыни, оставить её на солнце на сутки, затем отварить в пяти литрах воды в течение не более десяти минут. После фильтрации добавляем полведра воды и используем получившийся настой для обработки растений.