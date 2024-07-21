Как опытные дачники используют полынь и ромашку: вы будете удивлены

Многие садоводы высаживают на своих участках растения, которые могут стать частью домашней "аптечки" и найти применение в народной медицине.
Часто такие растения также оказываются полезными для ухода за садом и огородом. Например, ромашка и полынь могут быть весьма эффективными в борьбе с вредителями и заболеваниями растений.
Эффективность аптечной ромашки
Аптечная ромашка хорошо справляется с тлёй, пилильщиками, гусеницами и даже клещами. Для приготовления настоя ромашки нужно взять один килограмм растительного материала, залить его ведром горячей воды и оставить настаиваться на ночь. Наутро фильтруем настой, разводим его с тремя ведрами воды и обрабатываем растения.
Использование полыни
Полынь также широко используется дачниками для борьбы с вредителями. Для приготовления настоя нужно нарвать килограмм полыни, оставить её на солнце на сутки, затем отварить в пяти литрах воды в течение не более десяти минут. После фильтрации добавляем полведра воды и используем получившийся настой для обработки растений.
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