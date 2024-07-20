Почему смородина перестала плодоносить: опытные дачники могут определить это сразу

Опытные дачники рассказали, почему смородина перестала плодоносить

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Часто на участке много кустов смородины, но ягод на них почти нет.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Неправильное освещение

Смородина любит свет, но её не стоит выращивать на полностью открытом солнце. Ей лучше подойдет место с легкой тенью.

Качество почвы

Высокого урожая не будет, если почва бедна микроэлементами.

Многие дачники используют следующую схему удобрений: ранней весной вносят азотные удобрения и повторяют через две недели, при образовании завязи добавляют органику, а за 21 день до первых заморозков удобряют калийно-фосфорными препаратами. Если почва кислая, её нужно известковать, добавляя гашеную известь.

Старение кустов

Возраст кустов влияет на их продуктивность. Если раньше куст давал много ягод, а теперь почти ничего, попробуйте омолаживающую обрезку. Если обрезка не помогает, куст следует заменить молодым саженцем.