Почему смородина перестала плодоносить: опытные дачники могут определить это сразу

Часто на участке много кустов смородины, но ягод на них почти нет.
Неправильное освещение
Смородина любит свет, но её не стоит выращивать на полностью открытом солнце. Ей лучше подойдет место с легкой тенью.
Качество почвы
Высокого урожая не будет, если почва бедна микроэлементами.
Многие дачники используют следующую схему удобрений: ранней весной вносят азотные удобрения и повторяют через две недели, при образовании завязи добавляют органику, а за 21 день до первых заморозков удобряют калийно-фосфорными препаратами. Если почва кислая, её нужно известковать, добавляя гашеную известь.
Старение кустов
Возраст кустов влияет на их продуктивность. Если раньше куст давал много ягод, а теперь почти ничего, попробуйте омолаживающую обрезку. Если обрезка не помогает, куст следует заменить молодым саженцем.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.