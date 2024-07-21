Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов

Желтеющие листья огурцов — это сигнал о помощи, а не признак наступающей осени.
Каждый уважающий себя огородник должен знать, что делать в такой ситуации.
Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, рассказала, как спасать огурцы.
Во-первых, нужно отрегулировать режим полива.
Когда огурцы цветут и плодоносят, их следует поливать раз в 2-3 дня, используя 10 литров воды на каждый квадратный метр почвы.
Во-вторых, важна температура воздуха.
Огурцы, растущие в теплице, могут начать желтеть из-за недостатка свежего воздуха. Регулярное проветривание теплицы помогает избежать этой проблемы.
Если не проветривать теплицу, огурцы не только пожелтеют, но и могут пострадать от вредителей или грибковых заболеваний.
В-третьих, необходимо обеспечить растения питательными веществами.
Редкие подкормки или слишком густая посадка тоже могут стать причиной пожелтения листьев. Поэтому во время плодоношения нельзя забывать о подкормках.
Также необходимо помнить о борьбе с вредителями.
Предлагаем узнать, какой сорняк не стоит убирать на дачном участке.