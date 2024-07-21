Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов

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Что делать, если начали желтеть огуречные листья

1:15
Садоводство

Желтеющие листья огурцов — это сигнал о помощи, а не признак наступающей осени.

Что делать, если начали желтеть огуречные листья
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Каждый уважающий себя огородник должен знать, что делать в такой ситуации.

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, рассказала, как спасать огурцы.

Во-первых, нужно отрегулировать режим полива.

Когда огурцы цветут и плодоносят, их следует поливать раз в 2-3 дня, используя 10 литров воды на каждый квадратный метр почвы.

Во-вторых, важна температура воздуха.

Огурцы, растущие в теплице, могут начать желтеть из-за недостатка свежего воздуха. Регулярное проветривание теплицы помогает избежать этой проблемы.

Если не проветривать теплицу, огурцы не только пожелтеют, но и могут пострадать от вредителей или грибковых заболеваний.

В-третьих, необходимо обеспечить растения питательными веществами.

Редкие подкормки или слишком густая посадка тоже могут стать причиной пожелтения листьев. Поэтому во время плодоношения нельзя забывать о подкормках.

Также необходимо помнить о борьбе с вредителями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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