Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов

Что делать, если начали желтеть огуречные листья

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Желтеющие листья огурцов — это сигнал о помощи, а не признак наступающей осени.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Каждый уважающий себя огородник должен знать, что делать в такой ситуации.

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, рассказала, как спасать огурцы.

Во-первых, нужно отрегулировать режим полива.

Когда огурцы цветут и плодоносят, их следует поливать раз в 2-3 дня, используя 10 литров воды на каждый квадратный метр почвы.

Во-вторых, важна температура воздуха.

Огурцы, растущие в теплице, могут начать желтеть из-за недостатка свежего воздуха. Регулярное проветривание теплицы помогает избежать этой проблемы.

Если не проветривать теплицу, огурцы не только пожелтеют, но и могут пострадать от вредителей или грибковых заболеваний.

В-третьих, необходимо обеспечить растения питательными веществами.

Редкие подкормки или слишком густая посадка тоже могут стать причиной пожелтения листьев. Поэтому во время плодоношения нельзя забывать о подкормках.

Также необходимо помнить о борьбе с вредителями.