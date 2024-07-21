Спасите ваш урожай картофеля этим простым, но малоизвестным способом полива

Нужно ли поливать картофель во время цветения и после

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любая культура в засушливое лето нуждается в поливе, включая картофель, который обычно требует меньше влаги, чем другие огородные растения.

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В середине лета, когда начинается цветение картофеля, важно точно знать, когда его можно поливать, а когда следует воздержаться от этого.

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, объяснила, как правильно поливать картофель.

Во время цветения

Во время цветения картофель нужно поливать обильно, если погода стоит засушливая. На каждый куст расходуется примерно 3 литра воды.

Если почва на глубине 5-6 см остается влажной, полив может навредить урожаю.

На следующий день после полива рекомендуется взрыхлить почву и укрыть её мульчей – сеном или соломой.

Полив повторяют через 14 дней.

После цветения

После окончания цветения картофель больше не поливают и не подкармливают. Излишняя влажность может привести к развитию фитофтороза. Кроме того, в этот период следует избегать применения химических препаратов для борьбы с вредителями.