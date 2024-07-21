Спасите ваш урожай картофеля этим простым, но малоизвестным способом полива

Любая культура в засушливое лето нуждается в поливе, включая картофель, который обычно требует меньше влаги, чем другие огородные растения.
В середине лета, когда начинается цветение картофеля, важно точно знать, когда его можно поливать, а когда следует воздержаться от этого.
Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, объяснила, как правильно поливать картофель.
Во время цветения
Во время цветения картофель нужно поливать обильно, если погода стоит засушливая. На каждый куст расходуется примерно 3 литра воды.
Если почва на глубине 5-6 см остается влажной, полив может навредить урожаю.
На следующий день после полива рекомендуется взрыхлить почву и укрыть её мульчей – сеном или соломой.
Полив повторяют через 14 дней.
После цветения
После окончания цветения картофель больше не поливают и не подкармливают. Излишняя влажность может привести к развитию фитофтороза. Кроме того, в этот период следует избегать применения химических препаратов для борьбы с вредителями.
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