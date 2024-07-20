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Огородники, будьте осторожны! Вот почему ваш дневной полив может навредить растениям

Действительно ли нельзя поливать растения в жару днём

1:32
Садоводство

Среди дачников распространено мнение, что поливать грядки в жаркий дневной период не следует.

Действительно ли нельзя поливать растения в жару днём
Фото: commons.wikimedia.org by Galilea, CC BY-SA 3.0

Считается, что полив в дневное время, а не утром или вечером, может привести к значительному дефициту влаги у растений. Кроме того, многие огородники полагают, что дневной полив может нанести серьёзный вред садовым и огородным культурам.

Существует мнение, что капли воды, остающиеся на листьях, могут сфокусировать солнечные лучи, вызывая ожоги у растений.

Так ли это на самом деле? На этот вопрос ответила эксперт сетевого издания "БелНовости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Можно ли поливать растения в жару?

Специалист отмечает, что вопреки распространённому мнению, полив в жару днем не опасен для растений. Растения вряд ли получат солнечные ожоги.

Тем не менее, эксперт подтверждает, что в жаркий период дневной полив менее эффективен, чем утренний или вечерний. Причина в том, что в пик солнечной активности вода испаряется быстрее, и растения не успевают получить достаточное количество влаги.

Поэтому полив лучше перенести на вечер или утро.

Однако, если нет возможности поливать в более прохладное время, растения можно и нужно полить днем. Пусть полив будет менее эффективным, чем в идеальных условиях, но это лучше, чем полное отсутствие влаги.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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