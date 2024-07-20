Как поливать капусту в экстремальную жару: простые советы для максимального урожая

Как правильно поливать капусту в жару

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние недели во многих регионах установилась аномальная жара. В таких условиях каждому дачнику, выращивающему капусту, необходимо пересмотреть подход к поливу растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Однако многие продолжают поливать капусту так же, как и в прохладное время. Это серьёзная ошибка, которая может привести к остановке роста капусты. В результате снижается урожайность и ухудшается качество кочанов.

Как правильно поливать капусту в жаркую погоду

При высокой температуре воздуха и отсутствии осадков растение испытывает серьёзную нехватку влаги. Это происходит, если огородник не увеличивает частоту полива.

В пасмурную погоду и при умеренной температуре достаточно поливать капусту 1-2 раза в неделю. Однако в жаркий период частоту полива следует увеличить до одного раза в 2-3 дня. Каждый саженец должен получать минимум 5 литров воды.

Следуя этой рекомендации, дачник сможет сохранить урожай. Игнорирование этих советов может нанести серьёзный вред растению.