Как ухаживать за каллами: секреты заботы о прекрасных цветах

Рассказываем об уходе за каллами

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Каллы — изысканные цветы, способные украсить любой дом или сад. Они отлично цветут в умеренном климате и радуют нас своими яркими цветами в течение всего лета. Однако, как и любому растению, каллам требуется определённый уход. В этой статье мы рассмотрим несколько важных аспектов ухода за каллами.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

1. Подходящее место для выращивания. Каллы предпочитают светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей. Они также чувствительны к холоду, поэтому важно выбрать для них защищённое от сквозняков место.

2. Полив. Каллы нуждаются в регулярном поливе. Земля в горшке должна быть влажной, но не перенасыщенной водой. Летом, когда температура повышается, каллы нужно поливать чаще.

3. Удобрение. Регулярное удобрение поможет каллам производить больше цветов. Используйте удобрение для цветущих растений или удобрение для комнатных растений с низким содержанием азота.

4. Уход за цветками. После того, как цветок завял, его следует аккуратно удалить, чтобы стимулировать рост новых цветов.

5. Пересадка. Каллы нужно пересаживать каждые 2-3 года. Лучшее время для этого — весна или начало лета.

6. Защита от вредителей и болезней. Важно регулярно осматривать растения на наличие вредителей и болезней. При обнаружении проблем следует немедленно предпринять меры.

Следуя этим простым советам по уходу за каллами, вы сможете наслаждаться их яркими цветами и изящной красотой в течение долгого времени.