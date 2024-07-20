Как понять, что картошку пора копать: признаки и советы

Вот когда копать картофель на даче

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Картофель — одна из самых популярных и полезных культур в огороде. Однако, чтобы получить хороший урожай, важно знать, когда правильно собирать картошку. В этой статье мы рассмотрим признаки, по которым можно понять, картошку пора выкапывать, и дадим несколько полезных советов.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Признаки готовности картошки к сбору:

1. Отцветание верхушек: когда цветение картофельных кустов заканчивается, это может быть признаком того, что клубни уже сформировались и готовы к сбору.

2. Увядание листвы: когда листва начинает увядать и желтеть, картошка достигла зрелости и готова к сбору.

3. Проверка клубней: вы можете осторожно проверить несколько клубней — аккуратно выройте небольшой участок земли возле куста. Если клубни достаточно крупные и имеют хорошую форму, возможно, настало время собирать урожай.

Советы по сбору картошки:

1. Не торопитесь: не спешите собирать картошку сразу после отцветания. Дайте клубням немного времени для окончательного формирования.

2. Собирайте в сухую погоду: лучше всего собирать картошку в сухую погоду, чтобы избежать загрязнения и повреждения клубней.

3. Храните правильно: после сбора храните картошку в прохладном и тёмном месте, чтобы она дольше сохраняла свежесть.

Следуя этим простым признакам и советам, вы сможете определить момент, когда ваш урожай картошки готов для сбора. Наслаждайтесь свежими и вкусными клубнями, выращенными с любовью на вашем собственном участке!