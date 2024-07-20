Как правильно поливать растения в жару, чтобы избежать проблем

Поливка растений в жару днем — это один из тех вопросов, на которые садоводы и цветоводы по-разному отвечают. Давайте разберёмся, действительно ли это правда или миф.
Миф: Нельзя поливать растения в жару днем.
1. Ожоги листьев: Вода на листьях растений может действительно усугубить проблему ожогов, особенно если солнце ярко светит. Капли воды на листьях могут действовать как линзы, усиливая интенсивность солнечного света и вызывая ожоги.
2. Испарение влаги: Вода, попадающая на горячую почву, быстро испаряется, не успев поглубиться в корни растений. Это может привести к потере влаги и недостатку ее для растений.
1. Противовес высокой температуре: Поливка в жару помогает растениям остывать и переживать жару лучше. Вода на корнях может охладить почву и уменьшить стресс для растений.
2. Увлажнение почвы: В период сильной жары почва может высыхать быстро, что приводит к дефициту влаги для растений. Поливка в жару помогает поддерживать оптимальный уровень влажности.
Хотя есть аргументы как "за", так и "против" поливки растений в жару днем, важно помнить о правильном подходе к поливу. Если вы все-таки решите полить растения в жару, старайтесь делать это ближе к утру или к вечеру, когда солнце уже не так ярко светит. Избегайте попадания воды на листья растений, фокусируйтесь на корне и почве. Важно следить за состоянием растений и адаптировать подход к поливу в зависимости от конкретных условий и типа растений.
Середина лета — время активного роста томатов. В этот период крайне важно обеспечить растения необходимыми питательными веществами.