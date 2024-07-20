Как правильно поливать растения в жару, чтобы избежать проблем

Правда или миф: нельзя поливать растения в жару днем?

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Поливка растений в жару днем — это один из тех вопросов, на которые садоводы и цветоводы по-разному отвечают. Давайте разберёмся, действительно ли это правда или миф.

Правда или миф: нельзя поливать растения в жару днем?

Миф: Нельзя поливать растения в жару днем.

Аргументы "против":

1. Ожоги листьев: Вода на листьях растений может действительно усугубить проблему ожогов, особенно если солнце ярко светит. Капли воды на листьях могут действовать как линзы, усиливая интенсивность солнечного света и вызывая ожоги.



2. Испарение влаги: Вода, попадающая на горячую почву, быстро испаряется, не успев поглубиться в корни растений. Это может привести к потере влаги и недостатку ее для растений.

Аргументы "за":

1. Противовес высокой температуре: Поливка в жару помогает растениям остывать и переживать жару лучше. Вода на корнях может охладить почву и уменьшить стресс для растений.

2. Увлажнение почвы: В период сильной жары почва может высыхать быстро, что приводит к дефициту влаги для растений. Поливка в жару помогает поддерживать оптимальный уровень влажности.

Хотя есть аргументы как "за", так и "против" поливки растений в жару днем, важно помнить о правильном подходе к поливу. Если вы все-таки решите полить растения в жару, старайтесь делать это ближе к утру или к вечеру, когда солнце уже не так ярко светит. Избегайте попадания воды на листья растений, фокусируйтесь на корне и почве. Важно следить за состоянием растений и адаптировать подход к поливу в зависимости от конкретных условий и типа растений.