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Как помочь растениям пережить летнюю жару, кроме регулярного полива

Растения страдают от зноя? Применяйте эти 5 методов помощи

2:32
Садоводство » Советы

Лето - прекрасное время для активного развития растений на дачном участке. Однако периоды высоких температур и засухи могут сильно навредить даже самым неприхотливым культурам. Чтобы растения не погибли под палящим солнцем, нужно позаботиться о них с помощью не только регулярного полива.

Растения страдают от зноя? Применяйте эти 5 методов помощи
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Полив - важное, но не единственное средство спасения растений в жару

Многие дачники в первую очередь увеличивают частоту и объемы полива, когда температура воздуха резко повышается. Это действительно эффективный и необходимый метод помощи растениям. Но он помогает лишь частично решить проблему их перегревания и обезвоживания.

Чтобы растения чувствовали себя комфортно в такие периоды, потребуется применение и других агротехнических приемов. Вот некоторые из них:

1. Мульчирование почвы.
Укрытие приствольных кругов мульчей из органических материалов (древесной щепы, торфа, соломы) позволит сохранять влагу в почве дольше и предотвратить ее быстрое испарение. Это особенно актуально для клубничных грядок, кустарников и деревьев.

2. Притенение растений.
Для нежных и теплолюбивых культур можно сооружать легкие укрытия (навесы, тени) из светлых материалов. Это защитит их от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня. Для этого подойдут также зонтики, сетки, пленки.

3. Опрыскивание листьев.
Регулярное опрыскивание растений водой освежает их, смягчает воздействие высоких температур. Делать это лучше утром или вечером, когда солнце не очень активно.

4. Внекорневая подкормка.
Для восстановления сил в стрессовый период жары растениям можно добавить питательные вещества путем опрыскивания специальными удобрениями. Они помогут компенсировать потери влаги и энергии.

5. Очистка от сорняков.
Чем больше вокруг растений сорных трав, тем сильнее они конкурируют за влагу и питательные вещества. Важно своевременно удалять сорняки, чтобы ваши культуры получали все необходимое.

Применяя все эти меры в комплексе с частым и обильным поливом, вы сможете уберечь растения от гибели и добиться хорошего урожая, даже если за окном стоит изнуряющая жара.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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