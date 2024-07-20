Цветение картофеля закончилось: стоит ли продолжать борьбу с колорадскими жуками?

Колорадский жук — один из самых опасных вредителей картофельных посадок. Многие огородники знают, что основной этап борьбы с ними приходится как раз на период цветения картофеля. Но что делать дальше, когда цветение уже закончилось? Нужно ли продолжать охоту на этих вредителей?
Чтобы определить, нужно ли собирать колорадских жуков после цветения картофеля, стоит разобраться в особенностях их жизненного цикла.
В умеренных широтах цикл развития колорадского жука выглядит следующим образом:
1. Весной взрослые жуки, перезимовавшие в земле, выходят на поверхность и откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля.
2. Через 1-2 недели из яиц появляются личинки — личинки питаются листвой растений.
3. Через 2-3 недели личинки окукливаются и из куколок появляются новые взрослые жуки.
4. Эти жуки также питаются листьями и откладывают следующее поколение яиц.
Именно второе поколение жуков, появляющихся после цветения картофеля, способно нанести наибольший урон урожаю, поедая молодые листья и побеги.
Борясь с колорадским жуком, важно охватить все этапы его жизненного цикла. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли собирать этих насекомых после цветения картофеля, будет положительным.
Сбор и уничтожение жуков после окончания цветения позволит:
1. Предотвратить откладку яиц для третьего поколения, которое может значительно повредить урожай.
2. Сократить численность вредителей на следующий год, так как меньше будет перезимовывать взрослых особей.
3. Защитить молодую листву и побеги картофеля от массового поедания во второй половине лета.
Собирать колорадских жуков лучше всего в сухую и теплую погоду, так как они активны и хорошо заметны на листьях. Их можно снимать руками или с помощью специальных уловителей. Собранных насекомых следует уничтожать.
Таким образом, продолжение борьбы с колорадским жуком и после цветения картофеля — важная мера защиты урожая. Это позволит сохранить молодые растения и гарантировать получение хорошего урожая клубней.
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