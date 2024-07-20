Цветение картофеля закончилось: стоит ли продолжать борьбу с колорадскими жуками?

После цветения картофеля появились колорадские жуки: что с ними делать?

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Колорадский жук — один из самых опасных вредителей картофельных посадок. Многие огородники знают, что основной этап борьбы с ними приходится как раз на период цветения картофеля. Но что делать дальше, когда цветение уже закончилось? Нужно ли продолжать охоту на этих вредителей?

Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, CC BY-SA 4.0

Жизненный цикл колорадского жука

Чтобы определить, нужно ли собирать колорадских жуков после цветения картофеля, стоит разобраться в особенностях их жизненного цикла.

В умеренных широтах цикл развития колорадского жука выглядит следующим образом:

1. Весной взрослые жуки, перезимовавшие в земле, выходят на поверхность и откладывают яйца на нижнюю сторону листьев картофеля.

2. Через 1-2 недели из яиц появляются личинки — личинки питаются листвой растений.

3. Через 2-3 недели личинки окукливаются и из куколок появляются новые взрослые жуки.

4. Эти жуки также питаются листьями и откладывают следующее поколение яиц.

Именно второе поколение жуков, появляющихся после цветения картофеля, способно нанести наибольший урон урожаю, поедая молодые листья и побеги.

Нужно ли собирать колорадских жуков после цветения картофеля

Борясь с колорадским жуком, важно охватить все этапы его жизненного цикла. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли собирать этих насекомых после цветения картофеля, будет положительным.

Сбор и уничтожение жуков после окончания цветения позволит:

1. Предотвратить откладку яиц для третьего поколения, которое может значительно повредить урожай.

2. Сократить численность вредителей на следующий год, так как меньше будет перезимовывать взрослых особей.

3. Защитить молодую листву и побеги картофеля от массового поедания во второй половине лета.

Собирать колорадских жуков лучше всего в сухую и теплую погоду, так как они активны и хорошо заметны на листьях. Их можно снимать руками или с помощью специальных уловителей. Собранных насекомых следует уничтожать.

Таким образом, продолжение борьбы с колорадским жуком и после цветения картофеля — важная мера защиты урожая. Это позволит сохранить молодые растения и гарантировать получение хорошего урожая клубней.