Что делать, если жара превращает теплицу в печь для огурцов? 2 главных решения

Когда на улице установилась по-настоящему жаркая погода, с выращиванием огурцов в открытом грунте возникают серьезные проблемы. Растения попросту не переносят сильную жару и солнечные ожоги, поэтому большинство огородников предпочитают в этот период выращивать их в защищенном грунте — парниках или теплицах.
В теплице микроклимат сильно отличается от открытого грунта. Здесь выше температура воздуха, влажность и интенсивность солнечной радиации. В такой среде огурцы наиболее уязвимы к перегреву и пересыханию.
Жара в теплице может спровоцировать следующие проблемы:
Все это в конечном итоге приведет к значительному снижению урожайности и качества плодов. Поэтому в жаркое время дачники должны предпринимать срочные меры для защиты огурцов в теплице.
Чтобы сохранить нормальное развитие огурцов в теплице, необходимо выполнять два главных действия:
1. Обеспечить регулярное затенение.
Прямые солнечные лучи усиливают перегрев, поэтому верх теплицы нужно затенять. Для этого можно использовать белую агроткань, шторы или специальные краски. Это поможет снизить температуру и ослабить солнечные ожоги.
2. Создать эффективную систему вентиляции.
Помимо затенения, нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Открывайте форточки, установите в теплице вентиляторы или мини-кондиционеры. Это позволит поддерживать оптимальную влажность и температуру, не допуская перегрева.
Совмещая эти два действия, вы сможете создать в теплице комфортные условия для роста огурцов даже в самую сильную жару. Это поможет сохранить и обеспечить стабильный урожай вкусных и здоровых плодов.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.