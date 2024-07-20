Что делать, если жара превращает теплицу в печь для огурцов? 2 главных решения

Как уберечь огурцы от погибели в жаркой теплице?

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Когда на улице установилась по-настоящему жаркая погода, с выращиванием огурцов в открытом грунте возникают серьезные проблемы. Растения попросту не переносят сильную жару и солнечные ожоги, поэтому большинство огородников предпочитают в этот период выращивать их в защищенном грунте — парниках или теплицах.

Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Чем опасна жара для огурцов в теплице?

В теплице микроклимат сильно отличается от открытого грунта. Здесь выше температура воздуха, влажность и интенсивность солнечной радиации. В такой среде огурцы наиболее уязвимы к перегреву и пересыханию.

Жара в теплице может спровоцировать следующие проблемы:

увядание и потеря тургора листьями. Растение начинает расходовать влагу быстрее, чем может ее поглощать корнями.

замедление или остановка роста плодов. Завязи могут формироваться, но потом сбрасываться.

появление ожогов на листьях и стеблях. Клетки тканей повреждаются под воздействием избыточной солнечной радиации.

снижение иммунитета и развитие болезней. Перегретые растения становятся более уязвимы.

Все это в конечном итоге приведет к значительному снижению урожайности и качества плодов. Поэтому в жаркое время дачники должны предпринимать срочные меры для защиты огурцов в теплице.

Что нужно делать дачнику, чтобы спасти урожай огурцов от жары?

Чтобы сохранить нормальное развитие огурцов в теплице, необходимо выполнять два главных действия:

1. Обеспечить регулярное затенение.

Прямые солнечные лучи усиливают перегрев, поэтому верх теплицы нужно затенять. Для этого можно использовать белую агроткань, шторы или специальные краски. Это поможет снизить температуру и ослабить солнечные ожоги.

2. Создать эффективную систему вентиляции.

Помимо затенения, нужно обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Открывайте форточки, установите в теплице вентиляторы или мини-кондиционеры. Это позволит поддерживать оптимальную влажность и температуру, не допуская перегрева.

Совмещая эти два действия, вы сможете создать в теплице комфортные условия для роста огурцов даже в самую сильную жару. Это поможет сохранить и обеспечить стабильный урожай вкусных и здоровых плодов.