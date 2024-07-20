Капуста в жару: как избежать ошибки в поливе, из-за которой растение может остановиться в росте

Чего ни в коем случае нельзя делать при поливе капусты в сильную жару?

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Жаркая погода в летние месяцы — серьёзное испытание для многих овощных культур. В такие периоды очень важно обеспечить растениям правильный полив, иначе они могут существенно замедлить рост или даже погибнуть. Однако есть одна распространенная ошибка, которую нередко совершают огородники, и из-за которой капуста теряет свой потенциал.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Чем опасен неправильный полив капусты в жару?

Главная проблема, с которой сталкивается капуста в жару — это стресс от недостатка влаги. Растения начинают её активно терять через листья, а без достаточного количества воды в почве корни не могут восполнять этот дефицит.

В результате капуста прекращает рост, листья ее становятся вялыми, тусклыми и теряют упругость. Это может привести к остановке развития кочанов, отставанию в росте и даже гибели всего растения.

Еще одна распространенная ошибка — поливать капусту слишком часто, но мало. Это также негативно сказывается на ее развитии, поскольку растение не может эффективно усваивать питательные вещества.

Как правильно поливать капусту в жару?

Чтобы избежать описанных проблем, поливать капусту в жаркое время нужно по следующим правилам:

1. Глубокие, но редкие поливы. Лучше раз в 5-7 дней обильно пропитывать почву влагой на глубину 30-40 см, чем часто поливать "по верхам".

2. Поливать в утренние или вечерние часы, когда солнце не такое активное. Так капуста не будет страдать от стресса из-за быстрого испарения влаги.

3. Следить, чтобы почва между поливами успевала подсыхать "до легкой корочки". Переувлажнение также опасно для капусты.

4. Мульчировать почву вокруг растений, чтобы сохранить влагу. Подойдут торф, перегной, древесная кора и другие органические материалы.

5. При поливе стараться не попадать водой на листья капусты, чтобы избежать ожогов на солнце.

Соблюдая эти нехитрые правила, вы сможете обеспечить капусте оптимальный водный режим даже в самые жаркие дни. Это поможет растению не останавливаться в развитии, а продолжать формировать крупные, качественные кочаны.