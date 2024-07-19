Секреты, как вырастить лимон: вы получите отменный урожай

Советы по выращиванию лимона в саду

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Лимон — растение, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и в домашних условиях. Растение предпочитает тёплый климат.

Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, CC BY 2.0

Как вырастить лимон

Чтобы посадить лимон, выберите самое тёплое место в своём саду. Там должно быть много солнца. Следите за тем, чтобы возле лимонного дерева не было сквозняков.

Лимонное дерево не требует особого ухода. Растение нуждается в обильном поливе в период вегетации. Кроме того, лимонное дерево нужно подкармливать азотными удобрениями. Как правило, обрезка нужна в редких случаях. Например, если появились жёлтые листья или для коррекции формы дерева.

Какую почву выбрать для лимонного дерева

Выберите хорошо дренированную, питательную почву для вашего лимонного дерева. Растение лучше всего растёт в почве с рН от 5,5 до 6,5.