Секреты, как вырастить лимон: вы получите отменный урожай

Лимон — растение, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и в домашних условиях. Растение предпочитает тёплый климат.
Чтобы посадить лимон, выберите самое тёплое место в своём саду. Там должно быть много солнца. Следите за тем, чтобы возле лимонного дерева не было сквозняков.
Лимонное дерево не требует особого ухода. Растение нуждается в обильном поливе в период вегетации. Кроме того, лимонное дерево нужно подкармливать азотными удобрениями. Как правило, обрезка нужна в редких случаях. Например, если появились жёлтые листья или для коррекции формы дерева.
Выберите хорошо дренированную, питательную почву для вашего лимонного дерева. Растение лучше всего растёт в почве с рН от 5,5 до 6,5.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.